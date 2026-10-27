Boston (www.anleihencheck.de) - Kish Pathak, Fixed Income Research Analyst, und Erik Weisman, Chief Economist & Portfolio Manager bei MFS Investment Management, kommentieren die kommende Fed-Sitzung.Die Fed dürfte die Zinsen am 28. Oktober voraussichtlich bei 3,75% bis 4,00% belassen - eine weitere Zinserhöhung im Dezember bleibe möglich. Die wirtschaftlichen Daten seit der letzten Sitzung würden die Entwicklung bestätigen: Die Lage am Arbeitsmarkt sei zwar gut, aber die Inflation sei weiterhin beunruhigend hoch. Der Fed-Vorsitzende Kevin Warsh konzentriere sich vor allem auf langfristige Trends. Da die Datenlage eines einzelnen Monats jedoch den langfristigen Trend kaum beeinflusse, spreche sich Warsh für weniger Sitzungen des Offenmarktausschusses aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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