Chance in Brasilien? | Meta: Nvidia zieht mit | Mercedes: Trauerspiel | Thyssen: Abspaltung
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|11:55
|Aktien Frankfurt: Zurückhaltung vor US-Tech-Zahlen und Zinsentscheiden
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den anstehenden Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne und den Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag verhalten...
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|11:54
|Chance in Brasilien? | Meta: Nvidia zieht mit | Mercedes: Trauerspiel | Thyssen: Abspaltung
|Chance in Brasilien? | Meta: Nvidia zieht mit | Mercedes: Trauerspiel | Thyssen: Abspaltun
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|11:52
|Aktien Europa: Überwiegend kaum verändert - HSBC und Reckitt belasten in London
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Großteil der Aktienmärkte in Europa hat sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. Schwächer zeigte sich unterdessen der "Footsie", der britische FTSE 100 . Während...
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|11:51
|Mercedes-Benz kappt Prognose
|11:50
|Mercedes-Benz passt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 basierend auf in Q4 erwarteten Effekten an
|Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) hat heute ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 für Mercedes-Benz Cars und die Mercedes-Benz Group...
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|11:54
|Chance in Brasilien? | Meta: Nvidia zieht mit | Mercedes: Trauerspiel | Thyssen: Abspaltung
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|11:42
|NVIDIA Commits $3 Billion to Meta, Expands Muse Partnership
|11:34
|Rekord-Kapitalaufnahme am Aktienmarkt: Warum Anthropic und Meta jetzt auf Eigenkapital setzen
|11:30
|Wells Fargo reiterates Overweight on Meta stock after $95B equity financing plan
|11:27
|Nvidia to invest $3B in Meta as AI spending drives $97.5B fundraising
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|11:58
|Agile Robots and NVIDIA Unveil Agile ONE SN Humanoid Robot for Research
|11:54
|Chance in Brasilien? | Meta: Nvidia zieht mit | Mercedes: Trauerspiel | Thyssen: Abspaltung
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|11:53
|Expansion auf vier Kontinente: CoreWeave plant weltweites Hochgeschwindigkeitsnetz für KI
|© Foto: Dall-ECoreWeave baut seine globale KI-Infrastruktur aus. Vor allem in Europa expandiert der Konzern mit Nvidia-Technologie und neuen Rechenkapazitäten Enthaltene Werte: US67066G1040,US21873S1087Den...
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|NVIDIA Commits $3 Billion to Meta, Expands Muse Partnership
|11:27
|Nvidia to invest $3B in Meta as AI spending drives $97.5B fundraising
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|Chance in Brasilien? | Meta: Nvidia zieht mit | Mercedes: Trauerspiel | Thyssen: Abspaltung
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|10:38
|Thyssenkrupp vor Abspaltung: Das ändert sich jetzt
|06:00
|XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.10.2026
|Das Instrument 4W1 AU000000WCN6 WHITE CLIFF MINERALS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.10.2026 The instrument 4W1 AU000000WCN6 WHITE CLIFF MINERALS...
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|Mo
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG
ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of...
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|Mo
|Thyssenkrupp: Was am Accelis-Termin entscheidend wird
|Unternehmen / Aktien
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|MERCEDES-BENZ GROUP AG
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|-4,00 %
|META PLATFORMS INC
|564,80
|-0,28 %
|NVIDIA CORPORATION
|195,26
|+0,99 %
|THYSSENKRUPP AG
|14,110
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