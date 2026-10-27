Wiesbaden - Hessens CDU-Fraktionschefin Ines Claus ist offenbar erste Anwärterin der CDU für die Kandidatur zur Bundespräsidentin. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf "hochrangige CDU-Kreise" berichtet, soll Claus Favoritin von Kanzler Friedrich Merz (CDU) sein. Der Kanzler wolle nach seiner Asien-Reise in der kommenden Woche eine endgültige Entscheidung treffen, hieß es.



Claus sagte der "Rheinischen Post", es sei für sie eine große Ehre, in diesem Zusammenhang genannt zu werden. Zugleich sagte sie, dass es jetzt gelte, ein geordnetes Verfahren einzuhalten. "Innerhalb der Partei, also mit den Ministerpräsidenten, den Führungsgremien der CDU und der CSU und natürlich mit unserem Koalitionspartner."



Aus Unionskreisen hieß es laut Zeitung weiter, Claus sei eine anerkannte, durchsetzungsstarke und respektable Politikerin. Darüber hinaus sei sie "nett und freundlich, eine ideale Lösung". Anders als CSU-Politikerin Ilse Aigner ist sie auch Volljuristin. Das sei ein großer Vorteil angesichts einer möglichen politischen Krise nach der nächsten Bundestagswahl, hieß es weiter. Ihr Nachteil sei allerdings, dass sie bundesweit kaum bekannt sei.



Claus ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und katholisch. Seit April 2020 führt sie die CDU-Landtagsfraktion in Hessen. Seit diesem Jahr ist sie außerdem stellvertretende CDU-Vorsitzende unter Merz.





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