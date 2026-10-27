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Revolune und Concept Life Sciences gehen eine Partnerschaft ein, um Kunden bei der Umstellung von Multiplex-IF-Assays auf flexible neue Arbeitsabläufe zu unterstützen



27.10.2026 / 12:05 CET/CEST

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OBERKOCHEN, Deutschland, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Revolune gab heute eine Partnerschaft mit Concept Life Sciences bekannt, um Kunden aus den Bereichen Biopharma und Life Sciences dabei zu unterstützen, Multiplex-Immunfluoreszenz-Assays mithilfe der flexiblen Färbetechnologie von Revolune, die nun 4- bis 7-Plex-Assays unterstützt, neu zu bewerten, zu übertragen und zu skalieren. Die Zusammenarbeit entspricht einem wachsenden Marktbedarf, da Kunden Alternativen zu bestehenden Arbeitsabläufen evaluieren und überdenken, wie die Forschung zu Gewebebiomarkern am besten unterstützt werden kann. Da Revolune nun 4- bis 7-Plex-Assay-Fähigkeiten bietet, kann Concept Life Sciences Kunden dabei unterstützen, etablierte Assays auf die Revolune-Plattform zu übertragen, wertvolles Panel-Know-how zu bewahren und einfacher von bestehenden Arbeitsabläufen zu flexiblen, einsatzbereiten Multiplex-Formaten überzugehen. "Viele Kunden fangen nicht bei Null an - sie verfügen bereits über Assays, Panels und Strategien für Gewebebiomarker, die sie beibehalten müssen, während sie auf flexiblere Arbeitsabläufe umsteigen", sagte Adrian Arechiga, CCO von Revolune. "Concept Life Sciences bringt das erforderliche Fachwissen in den Bereichen translationale Biologie, Biomarker und Assay-Entwicklung mit, um Kunden dabei zu unterstützen, diesen Übergang praxisnah und sicher zu vollziehen." Concept Life Sciences ist ein führendes Auftragsforschungsunternehmen, das die globale Life-Sciences-Branche bedient und über Kompetenzen in den Bereichen Entdeckung, Entwicklung, analytische Dienstleistungen, translationale Biologie, Biomarker-Entdeckung, räumliche Biologie sowie durchgängige Chemie verfügt. Durch die Kombination dieser Kompetenzen mit der anpassungsfähigen Multiplex-Immunfluoreszenz-Technologie von Revolune wollen die Unternehmen ihren Kunden dabei helfen, entscheidungsreife Erkenntnisse zu Gewebebiomarkern zu gewinnen und gleichzeitig den operativen Aufwand für die Übertragung und Implementierung von Assays zu reduzieren. Die Partnerschaft richtet sich an Forschungsteams, die den wissenschaftlichen Wert bestehender Arbeitsabläufe beibehalten und gleichzeitig Zugang zu einer flexibleren Plattform für die Multiplex-Färbung erhalten möchten. Kunden können gemeinsam mit Concept Life Sciences die Machbarkeit der Assay-Übertragung bewerten, das Panel-Design optimieren, Arbeitsabläufe zur Gewebefärbung durchführen und die daraus resultierenden Biomarker-Daten in umfassendere Forschungs- und Entwicklungsprogramme einbinden. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Revolune, um Kunden zu unterstützen, die ihren Ansatz zur Multiplex-Gewebeanalyse neu überdenken", sagte Adam Davenport, CSO bei Concept Life Sciences. "Gemeinsam können wir Teams dabei helfen, bestehende Assays zu übertragen, neue Panels zu erforschen und die Multiplex-Immunfluoreszenz so einzusetzen, dass sie aussagekräftige translationale Entscheidungen unterstützt." Die Partnerschaft mit Concept Life Sciences ist Teil der umfassenderen Strategie von Revolune, ein Ökosystem aus Partnern aufzubauen, das die Umsetzung unterschiedlicher Kundenanforderungen unterstützt - von der Erbringung spezialisierter Dienstleistungen über die Assay-Migration bis hin zur translationalen Biologie und integrierter F&E-Unterstützung. Treffen Sie Revolune und Concept Life Sciences auf der SITC 2026 Revolune und Concept Life Sciences werden beide an der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) vom 4. bis 8. November 2026 in Phoenix, Arizona, teilnehmen. Treffen Sie beide Teams bei SITC at Sundown, einem entspannten Abend mit kostenlosen Getränken, Abendessen und Gesprächen, der von Concept Life Sciences am 6. November von 18:30 bis 20:30 Uhr veranstaltet wird. Weitere Informationen finden Sie auf: https :// www . conceptlifesciences .com/campaigns/ sitc -2026 . Informationen zu Revolune Revolune ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich dafür einsetzt, die Multiplex-Immunfluoreszenz so zugänglich und praktisch wie die routinemäßige Gewebeanalyse zu machen. Seine Reagenzien-Technologien helfen Laboren dabei, zügig von bestehenden Primärantikörpern auf gebrauchsfertige Multiplex-Kits umzusteigen, wodurch Arbeitsabläufe in der räumlichen Biologie vereinfacht werden und Forscher sich auf biologische Fragestellungen statt auf das Assay-Management konzentrieren können. Informationen zu Concept Life Sciences Concept Life Sciences ist eine führende Auftragsforschungsorganisation (CRO), die die globale Life-Sciences-Branche bedient. Seit über 25 Jahren bieten das Unternehmen und seine Vorgängerunternehmen Beratungs- und Kooperationsdienstleistungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Unser Ansatz, gestützt auf engagierte Wissenschaftler und weltweit führende Kompetenzen, ermöglicht es unseren Kunden, komplexe wissenschaftliche Herausforderungen zu meistern und die Erfolgsraten ihrer Programme zu steigern. Das Unternehmen hat bereits 29 Wirkstoffkandidaten erfolgreich in die klinische Phase begleitet. Das Unternehmen bietet hochspezialisierte Dienstleistungen im Bereich der translationalen Biologie in Verbindung mit herausragenden End-to-End-Kompetenzen in der Chemie an, um die Wirkstoffforschung und -entwicklung in einer Vielzahl etablierter und aufstrebender Therapiebereiche zu unterstützen. Dabei sind wir in der Lage, unsere Kompetenzen nahtlos zu integrieren und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Insgesamt steigern die hochwertigen Dienstleistungen des Unternehmens und sein Engagement für den Kundenservice über den gesamten Arzneimittelentwicklungsprozess hinweg die Effizienz in der Wirkstoffforschung und helfen Kunden dabei, ihre Wirkstoffe bereits in 32 Monaten in die klinische Phase zu bringen - deutlich schneller als der Branchendurchschnitt von 60 Monaten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/revolune-und-concept-life-sciences-gehen-eine-partnerschaft-ein-um-kunden-bei-der-umstellung-von-multiplex-if-assays-auf-flexible-neue-arbeitsablaufe-zu-unterstutzen-302919975.html



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