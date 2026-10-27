Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag gegen Mittag leicht im Plus. Gestützt wird der Leitindex vor allem von Novartis nach überzeugenden Quartalszahlen. Auch in den hinteren Reihen sorgt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für teils kräftige Ausschläge. Das übergeordnete Marktumfeld bleibt dagegen von Zurückhaltung geprägt. Für Vorsicht sorgen vor allem die geopolitischen Risiken und die wieder steigenden Energiepreise. Brent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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