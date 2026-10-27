Stuttgart - Der Autobauer Mercedes-Benz stutzt wegen der Krise in China und hoher Kosten seine Gewinnpläne für das laufende Jahr. Neben einem zunehmend herausfordernden Umfeld in China erwarte der Konzern auch höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material, wie das Dax -Unternehmen überraschend am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Die Aktie verlor in einer ersten Reaktion vier Prozent. So dürfte im Pkw-Geschäft die viel beachtete um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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