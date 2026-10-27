Neuenburg - Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz sind ungebremst weiter in die Höhe gestiegen. Auch im dritten Quartal 2026 setzte sich der Aufwärtstrend sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei Eigentumswohnungen fort. Von Juli bis September legte der Schweizerische Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) gegenüber dem Vorquartal um 1,7 Prozent auf 129,8 Punkte zu, wie das BFS am Dienstag bekannt gab. Im Jahresvergleich klettern die Preise gar um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab