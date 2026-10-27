Die Vonovia-Aktie hat die Hoffnungen auf einen nachhaltigen Befreiungsschlag vorerst enttäuscht und notiert aktuell bei 16,39 €. In meiner Analyse vom vergangenen Freitag hatte ich nach dem gelungenen Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie eine mögliche Fortsetzung der Erholung über 16,90 € favorisiert. Doch die Käufer konnten sich nicht durchsetzen und der erhoffte Aufwärtsimpuls blieb aus. Stattdessen steht der Titel erneut unter Druck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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