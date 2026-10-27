Die SUSS-Aktie befindet sich seit Monatsbeginn im freien Fall. Nachdem der Kurs des Herstellers von Mikrosystemtechnik bereits seit Anfang Oktober bereits um -28% in die Tiefe gekracht ist, geht es am Dienstagmorgen um weitere -11% in den Kurskeller. Die SUSS-Aktie notiert damit auf dem tiefsten Stand seit Februar. Warum verabschieden sich Anleger in Scharen von diesem deutschen Technologietitel und wo könnte die Aktie einen Boden finden? Starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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