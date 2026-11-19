Die vergangenen Wochen und Monate waren für Anleger von SUSS MicroTec nicht leicht. Der Aktienkurs des Münchener Spezialmaschinenbauers und Ausrüsters für die Chipindustrie hat seit dem Juni-Top in der Spitze mehr als -60% eingebüßt. Zuletzt konnte sich der MDAX-Titel aber wieder etwas erholen. Auch am Donnerstag steigt der Wert um rund +5% und schafft damit die Rückkehr über die 50-€-Marke. Doch wie nachhaltig ist die aktuelle Bewegung? Anthropic-IPO ...

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