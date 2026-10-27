Die reichsten Menschen der Welt verursachen überproportional viele Emissionen und treiben damit den Klimawandel an. Gleichzeitig profitieren sie von Investitionen in fossile Energien und dem wachsenden Geschäft mit dem Wiederaufbau nach Katastrophen. Superreiche heizen mit ihrem Lebensstil den Klimawandel überproportional an und verdienen zugleich an den Folgen. Das zeigt ein Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam, der im Vorfeld der UN-Klimakonferenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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