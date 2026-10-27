Der Projektentwickler Diveo ist auf Agri-PV- und Batteriespeicherprojekte spezialisiert. Die Co-Location-Konzepte sollen eine flexible Vermarktung des erzeugten Solarstroms ermöglichen. Drei solcher Projekte hat nun ein etabliertes deutsches Energieversorgungsunternehmen aufgekauft. Die Diveo GmbH hat drei Co-Location-Projekte von Agri-Photovoltaik mit Batteriespeicher an ein etabliertes deutsches Energieversorgungsunternehmen verkauft. Die drei Projekte befinden sich in Süddeutschland, verteilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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