SFC Energy AG baut ihre internationale Präsenz im Sicherheits- und Verteidigungssektor weiter aus. Gemeinsam mit dem staatlichen Technologie- und Verteidigungskonzern EDGE aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will der deutsche Brennstoffzellenspezialist künftig fortschrittliche Energieversorgungssysteme für militärische Anwendungen, kritische Infrastrukturen und moderne Sicherheitstechnologien entwickeln. Besonders interessant ist dabei der geplante Einsatz von SFC-Technologien in Hochenergielaser- und Directed-Energy-Systemen. Die Zusammenarbeit könnte dem Unternehmen langfristig zusätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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