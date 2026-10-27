Datum der Anmeldung:
23.10.2026
Aktenzeichen:
B11-96/26
Unternehmen:
Trentar Private Limited, (IND); Anteilserwerb an der Palfinger Tail Lifts GmbH, Ganderkesee, der PALFINGER Hayons S.A.S., Livron-sur-Drôme (FRA) und der PALFINGER Interlift, LLC, Cerritos (USA)
Produktmärkte:
Ladebordwände für Fahrzeuge, Personenlifte
23.10.2026
Aktenzeichen:
B11-96/26
Unternehmen:
Trentar Private Limited, (IND); Anteilserwerb an der Palfinger Tail Lifts GmbH, Ganderkesee, der PALFINGER Hayons S.A.S., Livron-sur-Drôme (FRA) und der PALFINGER Interlift, LLC, Cerritos (USA)
Produktmärkte:
Ladebordwände für Fahrzeuge, Personenlifte
© 2026 Bundeskartellamt