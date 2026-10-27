Datum der Anmeldung:
22.10.2026
Aktenzeichen:
B3-111/26
Unternehmen:
Teledyne Technologies Incorporated, Thousand Oaks, CA/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Varex Imaging Corporation, Salt Lake City, UT/USA
Produktmärkte:
Röntgenbildgebung Röntgenrohre Röntgendetektoren Sicherheits- und Inspektionssysteme zerstörungsfreie Prüfung (NDT Non Destructive Testing), Röntgensysteme -zubehör -software
22.10.2026
Aktenzeichen:
B3-111/26
Unternehmen:
Teledyne Technologies Incorporated, Thousand Oaks, CA/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Varex Imaging Corporation, Salt Lake City, UT/USA
Produktmärkte:
Röntgenbildgebung Röntgenrohre Röntgendetektoren Sicherheits- und Inspektionssysteme zerstörungsfreie Prüfung (NDT Non Destructive Testing), Röntgensysteme -zubehör -software
© 2026 Bundeskartellamt