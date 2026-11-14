Fast 12 Milliarden Euro für Deutschlands Raketenpläne: Warum Antimon zur Rohstofffrage der Aufrüstung gehört

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Fast zwölf Milliarden Euro könnte Deutschland für den Aufbau eines neuen Arsenals weitreichender Waffen benötigen. Das berichtete Politico im August unter Berufung auf interne Dokumente des Verteidigungsministeriums. Die Summe beschreibt einen geschätzten Finanzierungsbedarf, keinen bereits genehmigten Gesamtauftrag. Die Umsetzung der einzelnen Vorhaben unterliegt parlamentarischen Entscheidungen.

Inzwischen gibt es einen neuen politischen Fortschrittsbericht: Am 2. November bekräftigten Deutschland und Großbritannien ihre Zusammenarbeit bei weitreichenden Präzisionswaffen. Eine Fähigkeit mit mehr als 2.000 Kilometern Reichweite soll noch in diesem Jahrzehnt bereitstehen.

Damit gewinnt neben Finanzierung und Entwicklung eine weitere Frage an Bedeutung: Wie lassen sich die industriellen Lieferketten hinter Europas neuen Verteidigungsfähigkeiten absichern?

Rheinmetall baut die industrielle Basis aus

Die Aufrüstung umfasst unterschiedliche Waffensysteme mit jeweils eigenen technischen Anforderungen. Gemeinsam ist ihnen der Bedarf an zusätzlichen Fertigungskapazitäten, qualifizierten Zulieferern und zuverlässig verfügbaren Vorprodukten.

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) macht diese industrielle Dimension greifbar. Der Konzern strebt bis spätestens 2030 eine jährliche Kapazität von 1,5 Millionen Artilleriegeschossen im Kaliber 155 Millimeter an. Hinzu kommen Ziele von 240.000 Schuss 120-Millimeter-Panzermunition und vier Millionen Schuss Mittelkalibermunition jährlich.

Im Oktober berichtete Rheinmetall über eine neue Mittelkaliberfertigung im spanischen Albacete. Der Ausbau zeigt, dass Europas Verteidigungsindustrie bereits an der praktischen Umsetzung höherer Stückzahlen arbeitet.

Aus diesen Produktionszielen lässt sich allerdings kein konkreter Antimonbedarf berechnen. Auch für das deutsch-britische Präzisionswaffenprojekt wurde keine Materialliste veröffentlicht. Antimons militärische Bedeutung lässt sich vielmehr anhand dokumentierter Anwendungen erklären.

Antimon steckt auch in anspruchsvoller Sensortechnik

Antimon ist vielen Anlegern vor allem als Bestandteil von Flammschutzmitteln oder Bleilegierungen bekannt. In bestimmten Verbindungen besitzt es jedoch Eigenschaften, die für spezialisierte Elektronik relevant sind.

Ein Beispiel liefert Teledyne Technologies (ISIN: US8793601050). Der Technologiekonzern beschreibt Indiumantimonid als etabliertes Halbleitermaterial für empfindliche Infrarotdetektoren. Zu den genannten Anwendungen gehören militärische Wärmebildtechnik, die Erkennung von Raketenabgasstrahlen sowie Infrarot-Such- und Verfolgungssysteme.

Solche Detektoren erfassen Wärmestrahlung und können dadurch Informationen liefern, die im sichtbaren Licht verborgen bleiben. Die Leistungsfähigkeit hängt dabei vom gesamten Sensorsystem ab. Indiumantimonid ist eine mögliche Materialtechnologie unter mehreren.

Das Beispiel zeigt dennoch, warum Rohstoffversorgung auch eine Frage technologischer Fähigkeiten ist. Kleine Materialmengen können für spezialisierte Komponenten wichtig sein. Ein hoher militärischer Stellenwert bedeutet deshalb nicht automatisch einen großen Anteil am weltweiten Antimonverbrauch.

Von der Lagerstätte zum geeigneten Vorprodukt

Eine weitere Anwendung betrifft Antimontrisulfid in bestimmten militärischen Zündmitteln. Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031) nennt mehr als 300 Munitionstypen, für die eine spezialisierte Form dieser Verbindung wichtig sei.

Gemeinsam mit der US Army und dem Idaho National Laboratory eröffnete Perpetua im Juli eine modulare Pilotanlage. Mit Proben aus dem Stibnite-Goldprojekt soll sie demonstrieren, wie hochwertiges Antimontrisulfid für spezialisierte militärische und industrielle Anwendungen hergestellt werden kann.

Damit wird eine entscheidende Entwicklungsaufgabe sichtbar: Mineralisiertes Gestein muss zunächst zu einem Material verarbeitet werden, dessen Zusammensetzung und Qualität den Anforderungen der Abnehmer entsprechen.

Yugo untersucht Gold und Antimon in Bosnien

Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) setzt am Anfang dieser Kette an. Beim Golden-Hills-Projekt mit Sinjakovo und Jezero in Bosnien und Herzegowina untersucht das Unternehmen Gold-, Antimon-, Silber- und Kupfermineralisierung.

Konkrete Explorationsergebnisse betreffen bislang insbesondere Gold. Am Erak-Ziel meldete Yugo einen Bohrabschnitt von 36,1 Metern mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne, darunter drei Meter mit 14,5 Gramm. Ein weiterer Abschnitt ergab 10,4 Meter mit 2,6 Gramm Gold je Tonne.

Diese Ergebnisse liefern Ansatzpunkte für weitere Bohrungen. Antimon erweitert die Untersuchungsfrage innerhalb des Projektgebiets: Welche Ausdehnung besitzt die Mineralisierung, und könnte daraus technisch und wirtschaftlich geeignetes Ausgangsmaterial entstehen?

Fazit

Deutschlands von Politico berichteter Finanzierungsbedarf von fast zwölf Milliarden Euro und die jüngste deutsch-britische Erklärung verdeutlichen den politischen Willen zum Aufbau zusätzlicher Verteidigungsfähigkeiten. Rheinmetalls Kapazitätsausbau zeigt parallel, wie sich industrielle Strukturen verändern.

Antimon gehört über bestimmte Zündmittel und spezialisierte Infrarottechnologien zu dieser breiteren Rohstofffrage. Daraus folgt jedoch weder ein belegter Einsatz in den geplanten deutschen Waffen noch eine bestimmte zusätzliche Nachfragemenge.

Yugo bietet einen frühen Explorationsansatz nahe der EU. Die Goldabschnitte bei Erak geben weiteren Arbeiten Substanz; Antimons wirtschaftlicher Beitrag bleibt zu untersuchen. Eine definierte Antimonressource oder Lieferbeziehungen zu den genannten Unternehmen sind bislang nicht belegt.

Für Anleger zählen deshalb weitere Bohrungen und anschließend metallurgische Nachweise. Genehmigungen, Finanzierung und die Wirtschaftlichkeit unter unterschiedlichen Metallpreisen bleiben wesentliche Hürden. Erst diese Ergebnisse können zeigen, ob Golden Hills langfristig mehr als eine geologisch interessante Rohstoffoption ist.

Quellen

Politico: Bericht über Deutschlands geplantes Arsenal weitreichender Waffen, August 2026; ergänzend der vom Nutzer bereitgestellte LIGA.net-Bericht.

https://www.politico.eu/article/germany-missile-program-deter-russia-vladimirputin/

Britisches Verteidigungsministerium: "UK Germany Defence Ministerial Council Joint Statement", 2. November 2026.

https://www.gov.uk/government/news/uk-germany-defence-ministerial-council-joint-statement-2 www.gov.uk

Rheinmetall: Mitteilung zur neuen Mittelkaliberfertigung in Albacete, 16. Oktober 2026.

https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/10/2026-10-16-rheinmetall-opens-modern-medium-calibre-production-facility-in-albacete Rheinmetall

Teledyne Vision Solutions: "Infrared Detector Sensor Materials".

https://www.teledynevisionsolutions.com/learn/learning-center/scientific-imaging/infrared-detector-sensor-materials/ www.teledynevisionsolutions.com

Perpetua Resources: Mitteilung zur Antimontrisulfid-Pilotanlage, 30. Juli 2026.

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-inl-launch-pilot-plant www.investors.perpetuaresources.com

Yugo Metals: Projektübersicht Golden Hills; Unternehmensmitteilung "Yugo bringt die Entdeckung Erak voran", 18. August 2026.

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

https://www.onvista.de/news/2026/08-18-irw-news-yugo-metals-limited-yugo-bringt-die-entdeckung-erak-voran-0-10-26543984 www.yugometals.com

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