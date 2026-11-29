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Ein weiterer Vorfall im polnischen Luftraum hat die Verteidigung der NATO-Ostflanke erneut zum Thema gemacht. NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete den Vorfall am 23. November als gefährlich und erklärte, das Bündnis überprüfe seine Verteidigungsmaßnahmen fortlaufend. Zur gleichen Zeit erhöhen Rüstungsunternehmen ihre Produktionskapazitäten. Lockheed Martin meldete im November eine Jahresrate von nahezu 14.000 gelenkten GMLRS-Raketen.

Die beiden Entwicklungen werfen eine größere Frage auf: Wie belastbar sind die Rohstoffketten hinter einer wachsenden Verteidigungsindustrie? Antimon ist einer dieser Rohstoffe. Yugo Metals Limited (ISIN: AU0000404998) erkundet auf seinem Projekt Golden Hills in Bosnien und Herzegowina Gold und Antimon. Das Projekt liegt nahe der EU, befindet sich bei Antimon aber noch in einem frühen Untersuchungsstadium. Ob es eines Tages Material für industrielle Anwendungen liefern könnte, ist offen.

Mehr Luftabwehr verlangt eine belastbare Industrie

Die NATO hat nach wiederholten Verletzungen des Luftraums ihrer Mitglieder ihre Überwachung und Verteidigung entlang der Ostflanke verstärkt. Ihre Initiative "Eastern Sentry" bündelt zusätzliche Fähigkeiten, darunter Kampfflugzeuge, Überwachungsflugzeuge und Luftabwehrsysteme. Der jüngste Vorfall in Polen unterstreicht, weshalb das Bündnis diese Fähigkeiten weiterhin überprüft. Er belegt für sich genommen weder einen neuen Raketenauftrag noch einen bestimmten zusätzlichen Rohstoffbedarf.

Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) zeigt allerdings, in welchem Maß die Produktion bereits ausgeweitet wird. Nach Angaben des Unternehmens wurde im November die 100.000ste GMLRS-Rakete ausgeliefert; die Fertigung erreichte eine Rate von nahezu 14.000 Stück jährlich. GMLRS-Raketen können von HIMARS- und M270-Systemen gestartet werden. Lockheed meldete außerdem einen ersten Test eines weiteren Feststoffraketenmotors, dessen Qualifizierung für 2027 vorgesehen ist. Ziel ist eine zusätzliche Bezugsquelle für eine wichtige Komponente.

Diese Meldung handelt von Produktionskapazität und Lieferketten. Sie ist kein Beleg dafür, dass GMLRS-Raketen Antimon enthalten. Die Zusammensetzung einzelner Waffensysteme lässt sich aus allgemeinen Angaben über Antimonanwendungen nicht ableiten. Der Zusammenhang für Anleger liegt auf einer anderen Ebene: Wenn Staaten ihre Verteidigungsindustrie vergrößern, gewinnen nachweisbare, qualifizierte Rohstoffquellen an Bedeutung.

Antimon hat eine konkrete Rolle in bestimmten Verteidigungsanwendungen

Besonders relevant ist Antimontrisulfid. Es wird in bestimmten Zündmischungen verwendet; das US-Verteidigungsministerium unterstützt den Aufbau einer heimischen Lieferkette für diese Verbindung. Die Anforderungen gehen weit über das Auffinden antimonhaltigen Gesteins hinaus. Das Material muss gewonnen, verarbeitet und für die vorgesehene Anwendung in geeigneter Qualität hergestellt werden.

Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031) arbeitet in den USA mit der Armee und dem Idaho National Laboratory an einer Pilotanlage. Sie soll erproben, ob sich Material aus Perpetuas Stibnite-Projekt zu hochwertigem Antimontrisulfid für spezialisierte militärische und industrielle Anwendungen verarbeiten lässt. Selbst bei einem weit entwickelten Projekt wird dieser Verarbeitungsschritt also eigens getestet. Das macht den Unterschied zwischen einem Antimonvorkommen und einer belastbaren Verteidigungslieferkette deutlich.

Zugleich ist Antimon kein ausschließlich militärischer Rohstoff. Sein Oxid wird vor allem in Flammschutzformulierungen genutzt; Antimonmetall findet unter anderem in Legierungen Verwendung. Für Europa zählt deshalb die Versorgungssicherheit mehrerer Industrien. Die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission hält fest, dass in der EU kein Antimonerz gefördert wird. Europäische Unternehmen verarbeiten importiertes Material, doch am Anfang der Lieferkette bleibt die Abhängigkeit von Quellen außerhalb der Union bestehen.

Was Yugo bei Golden Hills nachweisen muss

Golden Hills liegt in Bosnien und Herzegowina und umfasst nach Angaben von Yugo gold- und antimonführende Ziele. Das Unternehmen nennt einen Spitzenwert von 5,2 Prozent Antimon aus einer Gesteinsprobe an der Oberfläche. Dieser Wert ist ein Hinweis auf Mineralisierung, keine Ressourcenschätzung und kein Durchschnittsgehalt des Projekts. Die antimonführenden Zonen müssen durch weitere Arbeiten erst in ihrer Ausdehnung und Beschaffenheit geprüft werden.

Am Goldziel Erak verfügt Yugo bereits über Bohrergebnisse. Im November meldete das Unternehmen nach zusätzlicher Beprobung vorhandenen Bohrkerns einen Abschnitt von 30,4 Metern mit durchschnittlich 1,0 Gramm Gold je Tonne. Ein zuvor gemeldetes Bohrloch lieferte 36,1 Meter mit 2,3 Gramm je Tonne. Yugo plant weitere Bohrungen; außerdem laufen Untersuchungen der mineralogischen und metallurgischen Eigenschaften des Gesteins.

Die Goldresultate geben dem Projekt Substanz als Explorationsgeschichte. Für die Antimonthese braucht es jedoch eigene Nachweise: zusammenhängende mineralisierte Zonen, eine spätere Ressourcenschätzung und Untersuchungen, ob sich ein geeignetes Produkt herstellen ließe. Eine Verbindung zu Lockheed Martin, Perpetua Resources oder einem NATO-Beschaffungsprogramm hat Yugo nicht gemeldet.

Fazit

Die NATO reagiert auf anhaltende Sicherheitsrisiken, während Lockheed Martin eine deutlich höhere Raketenproduktionsrate erreicht hat. Beides lenkt den Blick auf die industrielle Basis hinter Europas Verteidigung. Antimon ist für bestimmte militärische Anwendungen relevant, doch ein Rohstoffvorkommen wird erst durch Exploration, Verarbeitung und Qualifizierung zu einer möglichen Bezugsquelle. Yugo Metals hat bei Golden Hills Antimon an der Oberfläche nachgewiesen und bei Erak aussagekräftige Goldabschnitte erbohrt. Für Anleger sind nun die weiteren Bohrungen und metallurgischen Arbeiten entscheidend. Sie können zeigen, wie sich das Projekt entwickelt und ob aus den frühen Antimonhinweisen mehr werden kann

Quellen

NATO, "Joint press conference by the Secretary General with the Federal Chancellor of Germany", 23. November 2026.

https://nato.int/en/news-and-events/events/transcripts/2026/11/23/joint-press-conference-by-the-secretary-general-with-the-federal-chancellor-of-germany

NATO, "Strengthening NATO's eastern flank", aktualisiert am 29. September 2026.

https://nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/strengthening-natos-eastern-flank

Lockheed Martin, "More Rockets, Faster: Lockheed Martin Reaches Major GMLRS Production Milestone", 10. November 2026.

https://news.lockheedmartin.com/2026-11-10-More-Rockets%2C-Faster-Lockheed-Martin-Reaches-Major-GMLRS-Production-Milestone

US-Energieministerium, "Demonstration of an Idaho Based Antimony Trisulfide Domestic Supply Chain", 25. Juni 2025.

https://www.energy.gov/nepa/articles/cx-034364-demonstration-idaho-based-antimony-trisulfide-domestic-supply-chain

Perpetua Resources, "Perpetua Resources, US Army, and Idaho National Laboratory Launch Critical Minerals Pilot Plant to Advance Antimony Trisulfide Supply", 30. Juli 2026.

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-inl-launch-pilot-plant

Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle, "China's Antimony Export Controls: Risks and Opportunities for the EU", 6. Juni 2025.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141454

Yugo Metals, Projektübersicht "Golden Hills (Sinjakovo, Jezero)".

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals, ASX-Mitteilung "New Results Increase Erak Intercepts", 11. November 2026.

https://newswire.iguana2.com/2fee0049d633f441/yug.asx/6A1354497/

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