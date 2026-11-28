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Der Bergbauriese BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) verfolgt einen langfristigen Plan, um seine Kupferproduktion in Südaustralien deutlich auszubauen. Bei einer Investorenveranstaltung am 23. und 24. November stellte der Konzern einen Entwicklungspfad vor, der bis 2035 rund 500.000 Tonnen Kupfer jährlich und bis 2040 etwa 650.000 Tonnen ermöglichen soll. Gegenüber den rund 321.000 Tonnen des Geschäftsjahres 2026 käme dies langfristig ungefähr einer Verdoppelung gleich. BHP setzt dabei auf den Ausbau bestehender Bergwerke, zusätzliche Verarbeitungskapazitäten und eine schrittweise Entwicklung seiner Rohstoffbasis. Die Pläne sind noch von Studien, Investitionsentscheidungen und Genehmigungen abhängig. In Europa verfolgt Yugo Metals Limited (ISIN: AU0000404998) einen wesentlich früheren Ansatz: Das australische Explorationsunternehmen untersucht in Bosnien-Herzegowina Gebiete mit Potenzial für Gold, Kupfer und weitere Metalle. Der derzeit konkreteste operative Schwerpunkt liegt auf der Goldentdeckung Erak, wo Yugo im November zusätzliche Analyseergebnisse vorgelegt und laufende Bohrarbeiten bestätigt hat.

BHP setzt auf den Ausbau einer ganzen Kupferregion

Im Mittelpunkt der BHP-Strategie stehen die südaustralischen Bergwerke Olympic Dam, Carrapateena und Prominent Hill. Statt ausschließlich auf die Entwicklung eines neuen Einzelprojekts zu setzen, will der Konzern Bergbau, Erzaufbereitung, Schmelze und Raffinerie aufeinander abstimmen. In einer ersten Ausbauphase strebt BHP eine jährliche Kupferproduktion von rund 500.000 Tonnen bis 2035 an. Eine zweite Phase könnte die Kapazität bis 2040 auf etwa 650.000 Tonnen erhöhen. Die einzelnen Vorhaben befinden sich allerdings in unterschiedlichen Untersuchungsstadien. BHP bezeichnet die dargestellten Produktionspfade ausdrücklich als Ambitionen beziehungsweise illustrative Entwicklungsmöglichkeiten und nicht als verbindliche Prognosen. Der Konzern muss für wesentliche Teile des Programms noch technische und wirtschaftliche Prüfungen abschließen sowie Investitionsentscheidungen treffen.

Milliardenprojekt für Schmelze und Raffinerie

Ein zentraler Baustein ist die geplante Erweiterung der Schmelz- und Raffinerieanlagen bei Olympic Dam. Für die erste Stufe nennt BHP geschätzte Investitionen von 3,2 bis 4,1 Milliarden US-Dollar. Eine endgültige Investitionsentscheidung könnte nach dem vorgestellten Zeitplan in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2027 fallen; eine erste Produktion aus der Erweiterung wird im Entwicklungsszenario für das Geschäftsjahr 2032 dargestellt. Vorgesehen sind unter anderem ein neuer Schmelzofen, eine Säureanlage und zusätzliche Raffineriekapazitäten. Die Größenordnung macht deutlich, dass der Ausbau der Kupferversorgung nicht allein von geologischen Ressourcen abhängt. Auch Energie, Wasser, Verarbeitungstechnik, Infrastruktur und Kapital müssen über viele Jahre hinweg verfügbar sein.

Europäische Exploration beginnt mit geologischen Daten

Während BHP auf bestehende Bergwerke und industrielle Anlagen zurückgreifen kann, steht bei Yugo zunächst die Untersuchung möglicher Rohstoffvorkommen im Vordergrund. Das Golden-Hills-Projekt im Westen Bosnien-Herzegowinas umfasst nach der Unternehmensmitteilung vom 11. November die Explorationsgebiete Sinjakovo und Jezero mit zusammen rund 81 Quadratkilometern. Yugo beschreibt das Gebiet als aussichtsreich für Gold sowie Kupfer- und Silber-Blei-Zink-Mineralisierungen. Das ist eine geologische Einschätzung des Explorationspotenzials, keine veröffentlichte Kupferressource. Aus den bislang vorgelegten Erak-Goldanalysen lässt sich insbesondere weder eine Kupfermenge noch eine mögliche spätere Kupferproduktion ableiten. Eine Liefer-, Finanzierungs- oder Projektbeziehung zwischen BHP und Yugo ist nicht belegt.

Yugo erweitert bekannte Goldabschnitte bei Erak

Den jüngsten konkreten geologischen Fortschritt meldete Yugo am 11. November für Erak. Zusätzliche Proben aus bereits vorhandenen Bohrkernen erweiterten den gemeldeten Abschnitt in Bohrloch ERDD007 von 22,4 Metern mit durchschnittlich 1,1 Gramm Gold je Tonne auf 30,4 Meter mit 1,0 Gramm je Tonne ab 66 Metern Bohrtiefe. In ERDD003 weist Yugo nun 19,4 Meter mit durchschnittlich 0,6 Gramm Gold je Tonne ab 91 Metern aus; zuvor waren dort drei Meter mit 0,9 Gramm je Tonne gemeldet worden. Die breiteren Intervalle wurden mit einem Grenzgehalt von 0,1 Gramm Gold je Tonne berechnet und enthalten auch geringer mineralisiertes Material. Die Ergebnisse verbessern damit die Datengrundlage zur Goldverteilung, belegen aber weder eine entsprechend vergrößerte Lagerstätte noch deren Wirtschaftlichkeit.

Weitere Bohrungen und Lizenzlaufzeiten im Blick

Laut Mitteilung vom 11. November liefen die Bohrarbeiten bei Erak nach einer kurzen Unterbrechung wieder. Yugo plante sieben zusätzliche Diamantbohrlöcher mit insgesamt rund 1.170 Metern, um mögliche Fortsetzungen der Mineralisierung zu untersuchen. Parallel waren mineralogische und metallurgische Arbeiten im Gang. Eine Mineralressourcenschätzung für Erak hatte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen. Für die weitere Projektentwicklung ist neben den Untersuchungsergebnissen auch der Lizenzstatus relevant: In der November-Mitteilung wird für Sinjakovo der 30. Dezember 2026 als Ablaufdatum genannt, für Jezero der 4. März 2028. Eine Verlängerung von Sinjakovo ist in dieser Mitteilung nicht bestätigt. Am 23. November veröffentlichte Yugo zudem die Ergebnisse seiner Hauptversammlung; die dort beschlossenen Kapitalmaßnahmen sind nicht mit einer bereits zugeflossenen Finanzierung gleichzusetzen.

Fazit

BHPs aktuelle Ausbaupläne zeigen, mit welchem zeitlichen, technischen und finanziellen Aufwand selbst ein etablierter Bergbaukonzern zusätzliche Kupferkapazitäten vorbereitet. Der angestrebte Anstieg auf etwa 650.000 Tonnen jährlich in Südaustralien bis 2040 ist ein langfristiges Szenario, dessen Umsetzung noch wesentliche Entscheidungen voraussetzt. Yugo befindet sich mit seinen europäischen Projekten am anderen Ende dieser Entwicklungskette: Das Kupferpotenzial von Golden Hills ist bislang ein Explorationsansatz, während die konkreten November-Ergebnisse Goldabschnitte bei Erak betreffen. Für Yugo Metals Limited (ISIN: AU0000404998) sind deshalb weitere Bohrdaten, technische Untersuchungen, die Finanzierung der nächsten Arbeiten und die Sicherung der erforderlichen Explorationsrechte entscheidend.

Quellen

BHP - 2026 Copper South Australia Site Tour, Börsenmitteilung und Investorenpräsentation, 23.11.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/811809/000119312526470868/d165782d6k.htm

Yugo Metals - New Results Increase Erak Intercepts, 11.11.2026

https://newswire.iguana2.com/2fee0049d633f441/yug.asx/6A1354497/

Yugo Metals - Results of Annual General Meeting, 23.11.2026, Veröffentlichungshistorie

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/

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