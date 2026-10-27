Berlin (ots) -
Die chemisch-pharmazeutische Industrie erlebt herausfordernde Zeiten. In einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld geht es darum, den Blick nach vorn zu richten: Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen, Investitionen ermöglichen und den Standort Deutschland dauerhaft stärken. Wie das gelingen kann?
Darüber diskutiert BAVC-Präsidentin Katja Scharpwinkel mit
- Alexander Schweitzer, Bundesminister für Arbeit und Soziales (Keynote von 14.15-15.00 Uhr)
- Michael Vassiliadis, IGBCE-Vorsitzender (Panel von 15.00-15.45 Uhr)
- Wolfgang Kubicki, Bundesvorsitzender der FDP (Panel von 15.00-15.45 Uhr)
- Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union und stv. Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion (Impuls von 15.45-16.15 Uhr)
- Sandra Navidi, Wirtschafts- und Finanzexpertin (Keynote von 16.15-17.00 Uhr)
Der Chemie-Arbeitgebertag findet statt:
- am Mittwoch, 4. November 2026, von 14.00-17.00 Uhr
- im AXICA Kongress- und Tagungszentrum, Pariser Platz 3, 10117 Berlin
Wenn Sie persönlich dabei sein möchten, melden Sie sich bitte per Mail an (presse@bavc.de). Bitte nennen Sie uns bei der Anmeldung auch Geburtsdatum und -ort, damit wir die Sicherheitsbestimmungen einhalten und den Zugang gewährleisten können.
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 2. November 2026.
Pressekontakt:
Sebastian Kautzky, presse@bavc.de
Original-Content von: Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53933/6378713
Die chemisch-pharmazeutische Industrie erlebt herausfordernde Zeiten. In einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld geht es darum, den Blick nach vorn zu richten: Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen, Investitionen ermöglichen und den Standort Deutschland dauerhaft stärken. Wie das gelingen kann?
Darüber diskutiert BAVC-Präsidentin Katja Scharpwinkel mit
- Alexander Schweitzer, Bundesminister für Arbeit und Soziales (Keynote von 14.15-15.00 Uhr)
- Michael Vassiliadis, IGBCE-Vorsitzender (Panel von 15.00-15.45 Uhr)
- Wolfgang Kubicki, Bundesvorsitzender der FDP (Panel von 15.00-15.45 Uhr)
- Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union und stv. Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion (Impuls von 15.45-16.15 Uhr)
- Sandra Navidi, Wirtschafts- und Finanzexpertin (Keynote von 16.15-17.00 Uhr)
Der Chemie-Arbeitgebertag findet statt:
- am Mittwoch, 4. November 2026, von 14.00-17.00 Uhr
- im AXICA Kongress- und Tagungszentrum, Pariser Platz 3, 10117 Berlin
Wenn Sie persönlich dabei sein möchten, melden Sie sich bitte per Mail an (presse@bavc.de). Bitte nennen Sie uns bei der Anmeldung auch Geburtsdatum und -ort, damit wir die Sicherheitsbestimmungen einhalten und den Zugang gewährleisten können.
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 2. November 2026.
Pressekontakt:
Sebastian Kautzky, presse@bavc.de
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