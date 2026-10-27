München (ots) -Der Münchener Verein erweitert sein Portfolio um die leistungsstarken Tierkrankenversicherungs-Tarife "HundGesund" und "KatzeGesund". Die Versicherungsgesellschaft reagiert mit diesem Schritt auf die rasant steigenden Tierarztkosten, die durch die Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) im Jahr 2022 und die Weiterentwicklung moderner Behandlungsmethoden in der Tiermedizin befeuert werden. Mit den flexibel anpassbaren Tarifen für Hund und Katze entlastet der Münchener Verein Tierhalter finanziell und sorgt gleichzeitig für eine verlässliche medizinische Versorgung der Vierbeiner.Grundlage der Tierkrankenversicherung ist ein modulares Konzept, das sowohl essentielle OP-Risiken als auch vollumfängliche tierärztliche Leistungen abdeckt.Umfassende Absicherung bei hohen BehandlungskostenDie neuen Tarife "HundGesund" und "KatzeGesund" überzeugen durch eine hohe Erstattungsleistung, die bis zum 4-fachen Satz der Gebührenordnung (GOT) reicht - ein entscheidender Faktor für Notfallbehandlungen in Tierkliniken, die sich meist als äußerst kostenintensiv entpuppen. Um sich abzusichern, können Kunden zwischen der vollumfänglichen Krankenversicherung und der reinen OP-Versicherung wählen, die jeweils in zwei Varianten erhältlich sind: Wer sich kompromisslos absichern möchte, wählt den Tarif 'Premium' mit unbegrenzter Kostenübernahme. Der Tarif 'Kompakt' sichert Kosten bis zu 3.000 Euro im Jahr ab. So bietet der Münchener Verein für jeden Bedarf die richtige Lösung.Ein besonderer Aspekt für die Sicherheit der Kunden ist zudem der Kündigungsschutz im Leistungsfall: Anders als viele andere Versicherer verzichtet der Münchener Verein ab Vertragsbeginn auf sein Kündigungsrecht im Leistungsfall. Ergänzt wird dies durch ein erweitertes Widerrufsrecht innerhalb von 45 Tagen für Kunden sowie einen Schadenfreiheits-Bonus, der nach drei leistungsfreien Jahren einen Gutschein von bis zu 500 Euro auf die Selbstbeteiligung gewährt.Leistungen, die überzeugenDer Münchener Verein setzt auf ein breites Leistungsspektrum, das über die reine Notfallversorgung hinausgeht. Zu den Kernleistungen gehören:- 100 % Erstattung bei ambulanten und stationären Behandlungen sowie Operationen.- Freie Wahl des Tierarztes und der Tierklinik inklusive direkter Abrechnungsmöglichkeit.- Weltweiter Versicherungsschutz bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten und Reisen.- Übernahme von Kosten für moderne Diagnostik wie MRT und CT sowie für Zahnextraktionen.- Mitversicherung von Prothesen und alternativen Heilmethoden wie Physiotherapie und Akupunktur.- Optionales Vorsorgebudget (200 Euro/Jahr): Deckt Routinekosten wie Impfungen, Wurmkuren, Zeckenschutz, Zahnreinigung, Krallenschneiden, EU-Heimtierausweis, Micro-Chippen und freiwillige Check-ups ab.- Exklusiver Plusbaustein (im Tarif Premium): Beinhaltet besondere Leistungen wie Goldakupunktur, Bestattungskostenzuschuss (bis 300 Euro), Such-, Bergungs- und Rücktransportkosten im Ausland (bis 1.500 Euro), Reiserücktrittskosten bei unfallbedingten Operationen (bis 1.500 Euro) sowie die Kosten für die Tierunterbringung bei einem stationären Krankenhausaufenthalt des Halters.Vorstandsvorsitzender des Münchener Verein, Dr. Rainer Reitzler, erklärt: "Mit HundGesund und KatzeGesund setzen wir einen neuen Maßstab für eine zukunftsweisende Tiergesundheitsvorsorge, die gerade in Zeiten rasant steigender Tierarztkosten an Relevanz gewinnt. Unser Fokus liegt darauf, Tierhaltern nicht nur exzellente Leistungen zum fairen Preis, sondern vor allem ein umfassendes Gefühl von Geborgenheit für ihre vierbeinigen Familienmitglieder zu bieten."Schnell und modern: Digitaler Service und TelemedizinNeben herausragenden Leistungen integriert der Münchener Verein zudem modernste digitale Services in sein Angebot. In einem modernen Kundenportal haben Tierhalter einen einfachen Blick in ihre Versicherungsunterlagen und können bequem und schnell Tierarztrechnungen einreichen. Zudem haben Versicherte im Kundenportal Zugang zu moderner Telemedizin und weiteren Services, die eine professionelle Ersteinschätzung per Smartphone rund um die Uhr ermöglichen. Die Prozesse sind dabei auf Effizienz ausgelegt: Von der Antragstellung mit vereinfachter Risikoprüfung bis zur unkomplizierten Abrechnung der Tierarztrechnungen. So können sich Tierbesitzer voll und ganz um ihren Vierbeiner kümmern, anstatt um Bürokratie.Manuel Jäschke, Leiter Geschäftsfeld Tier des Münchener Verein betont: "Die neue Tier-KV steht nicht nur für hervorragende Unterstützung im Krankheitsfall, sondern auch für effiziente und schnelle Services. Durch den Einsatz von KI-gestützten Tierarzt-Services und modernster Telemedizin gewährleisten wir eine schnelle Erstversorgung der Tiere und reduzieren gleichzeitig effizient die Schadenkosten für die Tierhalter."Mit "HundGesund" und "KatzeGesund" unterstreicht der Münchener Verein sein tatkräftiges Engagement rund um innovative und umfassende Vorsorgelösungen, die den modernen Anforderungen in jeder Hinsicht gerecht werden.Hier erfahren Sie mehr zu HundGesund und KatzeGesund:Katzenkrankenversicherung mit OP-Schutz (https://www.muenchener-verein.de/privatkunden/tierversicherung/katzenkrankenversicherung/)Hundekrankenversicherung mit OP-Schutz (https://www.muenchener-verein.de/privatkunden/tierversicherung/hundekrankenversicherung/)Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6378804