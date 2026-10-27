Frankfurt am Main (ots) -In einer Zeit, in der vieles schnell, praktisch und nebenbei passiert, wächst die Sehnsucht nach bewussten Genussmomenten. Nicht größer oder aufwendiger, sondern echter. Genau darum geht es bei "Le Moment Président": sich Zeit für Qualität zu nehmen, den Augenblick bewusst zu erleben und Genuss wieder mehr Bedeutung zu geben.Mit dieser Botschaft überraschte die französische Traditionsmarke Président Reisende und Pendler im Frankfurter Hauptbahnhof. Wo normalerweise Hektik und Termindruck den Takt vorgeben, entstand für einen Tag ein kleines französisches Bistro, das zum Verweilen, Probieren und Genießen einlud.Genuss mit Charakter statt Genuss auf AutopilotViele Menschen essen heute nebenbei: zwischen zwei Terminen, unterwegs oder vor dem Bildschirm. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach bewussten Ritualen und hochwertigem Genuss. Genau hier setzt Président an."Genuss bedeutet für uns mehr als nur gutes Essen. Es geht darum, sich bewusst Zeit zu nehmen und dem Moment Bedeutung zu geben. Das verstehen wir unter Genuss mit Charakter", erklärt Audrey Haas, Group Brand Manager bei Lactalis Deutschland.Das Pop-up Bistro machte diese Haltung erlebbar. An stilvoll gedeckten Bistrotischen konnten Besucher französische Käse- und Butterspezialitäten entdecken, neue Kombinationen probieren und sich für einen Moment aus dem Alltag ausklinken.Vom Bahnhof in die Social-Media-WeltBegleitet wurde die Aktion von Food- und Lifestyle-Influencern, die ihre persönlichen "Le Moment Président"-Momente mit ihrer Community teilten.Die daraus entstandenen Inhalte zeigen, wie bewusster Genuss auch im hektischen Alltag Platz finden kann: beim Frühstück auf dem Balkon, beim Aperitif mit Freunden oder bei einer kleinen Auszeit zwischen zwei Terminen.Statt Perfektion steht dabei eine einfache Idee im Mittelpunkt: Genuss braucht nicht mehr Zeit, sondern mehr Aufmerksamkeit.Genuss-Inspiration für zu HausePrésident möchte Menschen dazu inspirieren, ihren Alltag mit kleinen Ritualen bewusster zu gestalten. Oft genügen schon wenige Handgriffe, um einen gewöhnlichen Snack in einen besonderen Moment zu verwandeln.Drei Tipps für den persönlichen "Le Moment Président" zu Hause:- Atmosphäre schaffen: Der Lieblingsteller, eine Stoffserviette und leise Musik - kleine Details machen den großen Unterschied.- Genuss bewusst erleben: Süße Feigen zum aromatischen Président Camembert, fruchtige Johannisbeeren zum cremigen Président Crémiot - und sich Zeit nehmen, die Aromen zu entdecken.- Digitaler Detox: Für 15 Minuten das Smartphone beiseitelegen und den Moment ganz für sich und seine Gedanken genießen.Mitmachen & genießen: Das Président Gewinnspiel zum JahresendeAuch wer den "Le Moment Président" nicht live in Frankfurt erleben konnten, kann sich den Genussmoment nach Hause holen: Passend zur kühleren Jahreszeit versüßt Président den Einkauf. Vom 28. September bis zum 24. Dezember 2026 haben Verbraucherinnen und Verbraucher täglich die Chance auf einen 150 EUR Einkaufsgutschein. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Ein Président-Produkt kaufen, den Kassenbon hochladen und mit etwas Glück gewinnen. Als kleines Dankeschön erhält zudem jeder Teilnehmer einen 1 EUR Rabattcoupon für seinen nächsten Einkauf.Eine Einladung zu mehr Genuss mit CharakterMit der Initiative "Le Moment Président. Genuss mit Charakter." möchte Président Menschen dazu ermutigen, bewusste Genussmomente fest in ihren Alltag zu integrieren. Nicht als Luxus, sondern als kleine Haltung gegenüber dem Leben.Denn oft sind es gerade die einfachen Momente, die in Erinnerung bleiben: ein gutes Gespräch, ein liebevoll gedeckter Tisch oder ein besonderes Stück Käse, das man nicht nebenbei, sondern mit allen Sinnen genießt. Die Kampagne steht unter dem Motto "Le Moment Président. Genuss mit Charakter".Hochauflösendes Bild- und Videomaterial sowie weitere Presseinformationen stehen hier (https://bmemea.egnyte.com/fl/Ywr84WvBYqXG) zum Download zur Verfügung.Über die Lactalis GruppePrésident ist Teil der Lactalis Gruppe, dem weltweit größten Milchunternehmen. Die Lactalis Gruppe, mit Hauptsitz in Laval, Frankreich, erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 31,2 Milliarden Euro. Mit rd. 90.000 Mitarbeitenden und 267 Produktionsstätten weltweit, ist Lactalis in 50 Ländern vertreten und steht für Qualität und Innovation in der Milch- und Käseproduktion.Rückfragen bitte an:pressestelle@de.lactalis.comOriginal-Content von: Président, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183722/6378843