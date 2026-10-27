ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 8,50 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der Vorlage der Geschäftsjahrszahlen am 10. Dezember müsse der Anlagehintergrund auf eine neue Basis gestellt werden, schrieb Yashraj Rajani in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seit über anderthalb Jahren spreche die Parfümeriekette von einem schwächeren Markt für hochpreisige Produkte. Für ihn dagegen sei der intensive, von Werbeaktionen geprägte Wettbewerb verantwortlich für die anhaltende Umsatzschwäche. Douglas dürfte für 2027 ein stagnierendes bis moderates Wachstum sowie eine leicht rückläufige bis stabile operative Marge (Ebit) in Aussicht stellen, um die Risiken zu verringern. Im Fokus sollte bei der Zahlenvorlage ein Plan für eine mittelfristige Trendwende und den Schuldenabbau stehen./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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