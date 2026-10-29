DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas lässt an diesem Samstag sicherheitshalber zwölf Filialen geschlossen. Hintergrund sind die angekündigten Jugendproteste in zahlreichen Städten.

"Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden hat für uns höchste Priorität", erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Daher habe man auf Basis einer Risikobewertung vorsorgliche Maßnahmen an ausgewählten Standorten getroffen. "Dazu zählt auch die präventive Schließung von zwölf besonders exponierten Stores am 31. Oktober." Wo sich diese Filialen befinden, teilte die Firma nicht mit.

Ergänzend seien an betroffenen Standorten angemessene Sicherheitsvorkehrungen ergriffen worden. Nähere Angaben machte das Unternehmen dazu "aus Sicherheitsgründen" nicht. Ziel sei es, den Beschäftigten ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. "Grundsätzlich hoffen wir auf einen friedlichen Verlauf der angekündigten Demonstrationen", so die Sprecherin weiter. Douglas zählte Ende Juni in Deutschland 347 Filialen./tob/DP/mis