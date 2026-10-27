Mainz (ots) -Die Mauer ist gerade gefallen, Berlin steht Kopf. Drei Radiomacher vom Sender Freies Berlin haben eine wahnwitzige Idee: ein Konzert für Zehntausende, noch am selben Wochenende. Kurze Zeit später scheint alles möglich: BAP, Nina Hagen, Die Toten Hosen und Udo Lindenberg sagen zu. Auch internationale Stars sollen dabei sein. Die zweiteilige Dokumentation "Das legendäre Konzert für Berlin '89 - Freiheit. Stars. Aufbruch" von Jens Strohschnieder erzählt von einer Konzertnacht, die in die Geschichte einging. Zu sehen am Mittwoch, 4. November 2026, 20.15 Uhr, bei 3sat und schon jetzt in der 3satMediathek.Folge 1Während Millionen Menschen nach Westberlin strömen, telefonieren sich die drei Radiomacher Thomas Diekmann, Gerhard Kothy und Helmut Lehnert die Finger wund. Ihnen bleiben rund 50 Stunden für die Organisation des Konzerts. Sie suchen Künstlerinnen und Künstler, versuchen, auch die wichtigsten Bands der DDR zu erreichen, buchen Flüge und Hotels. Vieles klappt nur durch Improvisation, Zufall und die Euphorie des außergewöhnlichen historischen Moments. Das Konzert soll vorm Reichstag stattfinden, direkt an der gerade geöffneten Mauer. Doch dann der Schock: Die Stadt sagt den Veranstaltungsort wieder ab. Die ersten Stars sind bereits unterwegs, aber das Konzert hat keine Bühne mehr.Folge 2Eine neue Bühne ist gefunden, doch es gibt neue Herausforderungen: Wie sollen Zehntausende innerhalb weniger Stunden von dem Konzert erfahren? Wie sollen die Künstler durch das völlig verstopfte Berlin kommen? Am 12. November 1989 gelingt dann das Unmögliche: Musikerinnen und Musiker aus Ost und West sowie internationale Stars stehen gemeinsam auf der Bühne. BAP spielt erstmals vor seinen Fans aus der DDR, Udo Lindenberg dichtet seinen "Sonderzug nach Pankow" um, die Toten Hosen bringen die Halle zum Kochen. Am Ende wird Joe Cockers Song "With a Little Help from My Friends" zur Hymne einer legendären Konzertnacht.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Rudolph.K@zdf.de und Tripkovic.M@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/daslegendaerekonzertfuerberlin89) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6378845