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Wie kann man pflegende Angehörige unterstützen? NCCN veröffentlicht unverzichtbaren Leitfaden zur Unterstützung von Angehörigen mit Krebs



27.10.2026 / 13:10 CET/CEST

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Das neue, kostenlose Buch bietet leicht verständliche und zugleich ermutigende Informationen darüber, wie man an Krebs erkrankte Menschen betreuen und gleichzeitig für sich selbst sorgen kann. PLYMOUTH MEETING, Pa., 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Heute veröffentlichte das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) - ein Zusammenschluss führender Krebszentren in den Vereinigten Staaten, verantwortlich für Leitlinien, auf die sich Patienten sowie medizinische Fachkräfte weltweit verlassen, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern - erstmals NCCN Guidelines for Patients (Leitlinien für Patienten), die sich speziell damit befassen, wie man an Krebs erkrankte Angehörige unterstützen kann. Die neuen NCCN Guidelines for Patients: "Caregiving for People with Cancer" (Betreuung von Menschen mit Krebs) bieten leicht verständliche Orientierung für schwierige Situationen sowie dringend benötigte Hilfestellungen. Das neue Buch ist ein Ratgeber für alle, die einen geliebten Menschen unterstützen. Das betrifft etwa ein Viertel aller Amerikaner, und in anderen Teilen der Welt liegt der Anteil sogar noch höher. Der Leitfaden enthält konkrete Tipps für den Umgang mit: Emotionaler Unterstützung

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Organisation der medizinischen Versorgung (einschließlich Unterstützung bei Behandlungsentscheidungen sowie der Verabreichung von Medikamenten und der Übernahme anderer pflegerischer Aufgaben) Die NCCN Guidelines for Patients: "Caregiving for People with Cancer" sind dank der Förderung durch die National Comprehensive Cancer Network Foundation (NCCNF) kostenlos auf NCCN.org/patients oder über die NCCN Patient Guides for Cancer App erhältlich. Besuchen Sie NCCNFoundation.org, und tragen Sie dazu bei, dass Menschen die Krebsversorgung positiver erleben. "Als bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde, suchte ich aufgrund meiner Erfahrung in der klinischen Praxis und Forschung nach glaubwürdigen, evidenzbasierten Informationen. Die NCCN Guidelines for Patients halfen mir, die wissenschaftlichen Erkenntnisse nachzuvollziehen, gezieltere Fragen zu stellen und mich aktiv an Entscheidungen über meine eigene Behandlung zu beteiligen", sagte Heather Kopecky, PhD, MBA, PCC, Mitglied des Vorstands der NCCN Foundation. "Ich habe Krebs als Krankenschwester, als Patientin sowie an der Seite geliebter Menschen erlebt. In jeder dieser Rollen habe ich erlebt, wie wertvoll es ist, wenn Menschen Zugang zu klaren und verlässlichen Informationen haben. Das Wissen nahm mir zwar nicht die Angst, half mir aber, meine Entscheidungsmöglichkeiten zu verstehen und bei meiner Behandlung mitzubestimmen." Der neue Patientenleitfaden weist darauf hin, dass mindestens 70 % der pflegenden Angehörigen ihre Betreuungsaufgaben mit ihrem Beruf und weiteren Verpflichtungen vereinbaren müssen; 60 % leben nicht im selben Haushalt wie die Person, die sie betreuen. Er enthält durchgehend Rubriken der "Caregiver's Corner" (Ratgeber für pflegende Angehörige), mit wichtigen Tipps zur Selbstfürsorge sowie ein eigenes Kapitel, das sich ausschließlich dem Wohlbefinden betreuender Angehöriger widmet. "Wenn ein geliebter Mensch eine Krebsdiagnose erhält, möchten die meisten natürlich nach Kräften für ihn da sein. Doch vielen wird recht schnell klar, dass es nicht nur um Krebs geht. Daneben müssen sie auch alles andere in ihrem Leben unter einen Hut bringen", erklärte Anthea A. Gray, PsyD, The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute. "In Momenten, in denen man Angst hat oder unsicher ist - oder wenn einem alles über den Kopf wächst -, sind vertrauenswürdige und leicht auffindbare Informationen besonders wichtig. Deshalb sind Ressourcen wie die NCCN Guidelines for Patients so hilfreich. Sie bieten verlässliche Informationen an einem Ort, damit betreuende Angehörige besser wissen, was auf sie zukommt, fundiertere Entscheidungen treffen und ihre Angehörigen mit größerer Zuversicht unterstützen können." Die NCCN Guidelines for Patients: "Caregiving for People with Cancer" enthalten umfassende Informationen darüber, was Krebs ist und was während der Behandlung zu erwarten ist. Sie enthalten Erklärungen für komplizierte medizinische Begriffe und Konzepte und schlagen Fragen vor, die man dem Arzt stellen kann. Die Online-Version enthält Links zu hilfreichen Websites, Organisationen oder mobilen Apps. "Mit der Entwicklung dieses Angebots tragen wir der Tatsache Rechnung, dass betreuende Angehörige Zugang zu evidenzbasierten Informationen haben sollten, die ihnen auf ihrem eigenen Weg Orientierung geben", erklärte Patrick Delaney, Geschäftsführer des NCCNF. "Es knüpft an unsere bisherige Förderung von Büchern an, die auf den NCCN Guidelines für medizinische Fachkräfte in der klinischen Praxis basieren. Da täglich eine wachsende Anzahl Menschen eine Krebsdiagnose erhält, übernehmen auch immer mehr Angehörige unterstützende Aufgaben, häufig zum ersten Mal. Wir wollten diesem wachsenden Bedarf gerecht werden, indem wir ein kostenloses, speziell für betreuende Angehörige entwickeltes Informationsangebot zugänglich machen." Dieses Buch ist das neueste von mehr als 75 verschiedenen Patientenleitfäden, die nahezu alle Krebsarten sowie Prävention, Früherkennung und unterstützende Versorgung abdecken. Jeder einzelne wird mindestens einmal jährlich aktualisiert, um mit dem rasanten Fortschritt Schritt zu halten. Alle sind auf Englisch erhältlich und viele wurden außerdem ins Spanische, einige auch in weitere Sprachen übersetzt. Die NCCN Guidelines for Patients werden jedes Jahr mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter zuletzt mehrere National Health Information Awards, ein Annual Communicator Award of Distinction, ein ClearMark Award des Center for Plain Language sowie viele weitere - Auszeichnungen, die nach Einschätzung unabhängiger medizinischer Experten ihre hohe Qualität, Verständlichkeit, Patientenorientierung und Vertrauenswürdigkeit würdigen. Die Organisation bietet außerdem kostenlose Webinare zu verschiedenen Themen für Patienten und betreuende Angehörige an. Weitere Informationen finden Sie auf NCCN.org/patients . In Kürze: Am 3. Dezember 2026 veranstaltet NCCN einen Patient Advocacy Summit (Gipfeltreffen zur Patientenvertretung) zum Thema Advancing Family-Centered Cancer Care (Förderung einer familienzentrierten Krebsversorgung) in den Vereinigten Staaten. Die Referenten werden Themen wie Schulungs- und Weiterbildungsangebote für betreuende Angehörige, staatliche Unterstützung und Hilfsangebote sowie weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Patienten und ihren Angehörigen behandeln. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf NCCN.org/summits . Nächstes Jahr: Das NCCN Global Policy Team wird im November 2027 ein Webinar über weltweite Maßnahmen zur Stärkung der Unterstützung für betreuende Angehörige von Krebspatienten veranstalten. Weitere Informationen über diese und weitere Initiativen zur Verbesserung der Krebsversorgung weltweit finden Sie auf NCCN.org/global-policy . Informationen zum National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss führender Krebszentren , die sich der Patientenversorgung, der Forschung sowie der Aus- und Weiterbildung widmen. NCCN widmet sich der Definition und Förderung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten sowie zugänglichen Krebsbehandlung und -prävention, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines) bieten transparente, evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Richtlinien in der Krebsbehandlung sowie die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN Guidelines for Patients vermitteln Patienten und betreuenden Angehörigen dank der Unterstützung durch die National Comprehensive Cancer Network Foundation ( NCCNF ) fundierte Fachinformationen zur Krebsbehandlung, damit sie informierte Entscheidungen treffen und die Behandlung aktiv mitgestalten können. NCCN fördert zudem die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen. Informationen zur National Comprehensive Cancer Network Foundation (NCCNF)

Die National Comprehensive Cancer Network Foundation hilft Menschen weltweit, kostenlose, übersetzte und leicht verständliche Leitlinien zu nutzen, mit deren Hilfe sie ihre Krebsdiagnose sowie ihre Behandlung besser verstehen, selbstbewusst mit ihren Behandlungsteams sprechen und fundierte Entscheidungen treffen können. NCCNF fördert zudem die nächste Generation von Forschern, die den Fortschritt in der Krebsmedizin vorantreiben. Spenden an NCCNF finanzieren nicht nur die Zukunft der Krebsversorgung, sondern verändern bereits heute, wie Menschen diese Versorgung erleben. Weitere Informationen darüber, wie Sie zur Verwirklichung dieser Mission beitragen können, finden Sie auf nccnfoundation.org . Medienkontakt:

Rachel Darwin

267-622-6624

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