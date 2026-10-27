Hamburg (ots) -Hamburger Unternehmen erhöht Ausbildungsvergütung im gewerblichen Bereich auf bis zu 2.000 Euro brutto monatlich. Berufskraftfahrer-Auszubildende erhalten eine vollständige Finanzierung des Pkw- und Lkw-Führerscheins, kaufmännische Auszubildende einen Zuschuss von 1.000 Euro zum Pkw-Führerschein.Gute Ausbildung ist eine Investition in die Zukunft - in die Zukunft junger Menschen ebenso wie in die Zukunft von OTTO DÖRNER. Als familiengeprägtes Unternehmen mit systemrelevanten Aufgaben übernimmt OTTO DÖRNER Verantwortung für die nächste Generation von Fachkräften. Mit einer deutlichen Erhöhung der Ausbildungsvergütung im gewerblichen Bereich setzt das Unternehmen jetzt ein klares Zeichen: Gewerbliche Berufe verdienen in der Gesellschaft mehr Anerkennung, attraktive Rahmenbedingungen und echte Zukunftsperspektiven.Ab dem 1. November 2026 erhalten alle aktuellen und zukünftigen Auszubildenden in den gewerblichen Ausbildungsberufen bei OTTO DÖRNER eine deutlich höhere Vergütung. Im ersten Ausbildungsjahr sind es künftig 1.800 Euro brutto monatlich, im zweiten Jahr 1.900 Euro und im dritten Jahr 2.000 Euro. Damit unterstreicht das Unternehmen den Stellenwert der gewerblichen Ausbildung und schafft einen zusätzlichen Anreiz für junge Menschen, ihren beruflichen Weg bei OTTO DÖRNER zu beginnen."Wir möchten zeigen, dass Ausbildung bei OTTO DÖRNER einen hohen Stellenwert hat. Deshalb zahlen wir bereits seit Jahren eine überdurchschnittlich hohe Vergütung - auch in unseren kaufmännischen Ausbildungsberufen. Jetzt setzen wir im gewerblichen Bereich noch einen drauf, weil wir diesen Berufen die Wertschätzung und Aufmerksamkeit geben wollen, die sie verdienen", sagt Oliver Dörner.Berufskraftfahrer:in werden: Eine Ausbildung, die sich lohnen sollBesonders im gewerblichen Bereich steht OTTO DÖRNER vor der Herausforderung, genügend Nachwuchskräfte zu gewinnen. Dass zuletzt kein neuer Auszubildender für die Berufskraftfahrerausbildung gewonnen werden konnte, macht deutlich, wie wichtig es ist, neue Anreize zu schaffen und die Attraktivität dieser Berufe stärker in den Fokus zu rücken.Dabei geht es um weit mehr als die monatliche Ausbildungsvergütung. OTTO DÖRNER übernimmt für angehende Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer die vollständigen Kosten für den Pkw- und Lkw-Führerschein sowie für die erforderlichen Module und Qualifikationen. Damit investiert das Unternehmen gezielt in die berufliche Zukunft seiner Auszubildenden und erleichtert ihnen den Einstieg in einen verantwortungsvollen und systemrelevanten Beruf.Auch die kaufmännischen Auszubildenden unterstützt OTTO DÖRNER gezielt: Sie erhalten einen Zuschuss von 1.000 Euro zum Pkw-Führerschein. Damit trägt das Unternehmen dazu bei, jungen Menschen den Start ins Berufsleben zu erleichtern und ihnen zusätzliche Perspektiven zu eröffnen."Wir erhoffen uns viele Bewerbungen von Menschen, die Lust haben, in einem systemrelevanten Bereich zu arbeiten. Wir tun alles, um tolle Fachkräfte auszubilden", betont der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Dörner.Menschlich, dynamisch, lösungsorientiert und norddeutschDie Entscheidung für eine höhere Ausbildungsvergütung ist für OTTO DÖRNER zugleich Ausdruck der eigenen Unternehmenswerte. Menschlich bedeutet, junge Menschen ernst zu nehmen, sie individuell zu begleiten und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Dynamisch heißt, auf veränderte Anforderungen am Ausbildungsmarkt zu reagieren und neue Wege zu gehen. Lösungsorientiert handelt das Unternehmen, indem es konkrete Verbesserungen schafft - von der höheren Vergütung bis zur Übernahme wichtiger Ausbildungskosten. Und norddeutsch steht für eine klare Haltung: anpacken, Verantwortung übernehmen und verlässlich handeln.Denn eine gute Ausbildung entsteht nicht allein durch finanzielle Anreize. Entscheidend sind ebenso eine gute Betreuung, ein respektvolles Miteinander und die Perspektive, sich fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln. OTTO DÖRNER möchte jungen Menschen ein Umfeld bieten, in dem sie willkommen sind, ihre Stärken entfalten und sich zu qualifizierten Fachkräften entwickeln können.OTTO DÖRNER - ein Unternehmen der Zukunft und voller MöglichkeitenEine Ausbildung bei OTTO DÖRNER kann der Beginn einer langfristigen beruflichen Entwicklung sein. Das zeigen auch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Einige, die ihre Ausbildung bei OTTO DÖRNER absolviert haben, bekleiden heute Führungspositionen im Unternehmen. Sie stehen beispielhaft für den Weg, den junge Menschen hier gehen können - vom Ausbildungsstart bis zur Übernahme von Verantwortung in Fach- und Führungsaufgaben.OTTO DÖRNER setzt bewusst darauf, Fachkräfte und Führungskräfte aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Wer mit einer Ausbildung beginnt, erhält die Chance, sich weiterzuentwickeln, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben und neue berufliche Perspektiven zu erschließen. So wachsen nicht nur die Kompetenzen der Mitarbeitenden, sondern auch die Zukunftsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens.Verantwortung für die Fachkräfte von morgenMit der Erhöhung der Ausbildungsvergütung und den zusätzlichen finanziellen Unterstützungsangeboten setzt OTTO DÖRNER ein bewusstes Zeichen für die Zukunft der gewerblichen Berufe. Das Unternehmen möchte junge Menschen für die vielfältigen Aufgaben in der Kreislaufwirtschaft, Entsorgung und Logistik begeistern und ihnen zeigen, welche wichtige Rolle ihre Arbeit für das Funktionieren unserer Gesellschaft spielt.Die Botschaft ist klar: Eine Ausbildung bei OTTO DÖRNER bietet nicht nur eine attraktive Vergütung, sondern auch umfassende Unterstützung, wertvolle Qualifikationen und langfristige berufliche Perspektiven. Als Unternehmen der Zukunft bildet OTTO DÖRNER nicht nur die Fachkräfte von morgen aus, sondern schafft auch die Grundlage dafür, zukünftige Führungskräfte aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Denn in die Menschen zu investieren, ist für OTTO DÖRNER keine Pflichtaufgabe, sondern eine Investition in die gemeinsame Zukunft.Über die OTTO DÖRNER GruppeDie OTTO DÖRNER Gruppe ist in Norddeutschland eines der führenden privaten Unternehmen in den Bereichen Entsorgung, Recycling, Kies und Sand sowie im Deponiebetrieb und hat die Mission, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen, weil es in allem und jedem das Wertvolle sieht. Insgesamt arbeiten über 1.200 Mitarbeiter*innen für das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg.Pressekontakt:OTTO DÖRNER GmbH & Co. KGIsabella LoschelderLeitung Unternehmenskommunikation und Employer BrandingLederstraße 24, 22525 HamburgTelefon +49 40 54885-315 - Mobil +49 172 549 32 34E-Mail Isabella.loschelder@doerner.deOriginal-Content von: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78164/6378868