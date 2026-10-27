Der Stuttgarter Autobauer senkt wegen schwacher Geschäfte im Reich der Mitte überraschend seine Jahresziele: Statt deutlich mehr soll das operative Konzernergebnis nur noch das Vorjahresniveau erreichen, auch der freie Mittelzufluss fällt schwächer aus. Höhere Materialkosten verschärfen den Druck. Anleger reagieren mit Verkäufen, das Papier nähert sich seinem tiefsten Stand seit zwölf Monaten.Die Krise in China reißt ein tiefes Loch in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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