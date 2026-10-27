Die in Singapur registrierte EBC Group Foundation, die vollständig von der EBC Financial Group finanziert wird, knüpft jedes unterstützte Projekt an eine Bedingung und hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2027 mindestens 6.000 Menschen zu helfen

HONGKONG, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat die EBC Group Foundation ins Leben gerufen, um ihrem sozialen Engagement eine langfristige und tragfähige Struktur zu geben. Die Gründung der in Singapur registrierten Stiftung wurde am Rande der iFX EXPO Asia 2026 bekannt gegeben. Sie wird vollständig von der EBC Group finanziert und bündelt Aktivitäten, die sich über fünf Jahre und mehr als 100 Projekte in zahlreichen Ländern erstrecken. Für jedes geförderte Projekt gilt eine zentrale Bedingung: Finanzielle Mittel und Sachspenden müssen die Menschen erreichen, die darauf angewiesen sind.

"Jedes Unternehmen bewegt Vermögen von einem Ort zum anderen. Was ein Unternehmen auszeichnet, ist die Frage, wofür es seine erwirtschafteten Mittel einsetzt. Unsere Teams setzen diese Überzeugung Schritt für Schritt in die Tat um - auf Krankenhausstationen, in Klassenzimmern und in Gemeinden. Die Stiftung stellt sicher, dass diese Arbeit über Ländergrenzen hinweg und Jahr für Jahr fortgeführt wird", sagte Andria Phiniefs, Marketing Director der EBC Financial Group.

Die Idee hinter der Stiftung

Die Stiftung geht auf eine Frage zurück, mit der sich die Führung der EBC seit Jahren beschäftigt und die sie bei der Gründung offen angesprochen hat: Welche Verantwortung trägt ein Unternehmen aus der Finanzbranche über den eigenen wirtschaftlichen Erfolg hinaus? Die Antwort der Gruppe lautet: Ehrlich Geld zu verdienen, ist nur ein Teil der Verantwortung. Entscheidend ist auch, wofür dieses Vermögen eingesetzt wird.

Bislang hing die Umsetzung dieses Anspruchs vor allem von der Initiative einzelner Teams ab. Die Teams der Gruppe werden dazu ermutigt, jeden Monat ein Krankenhaus zu besuchen und dabei insbesondere Kinder zu unterstützen. Viele von ihnen arbeiten außerdem mit Schulen, Wohltätigkeitsorganisationen und Hilfsfonds in den Gemeinden zusammen, in denen sie tätig sind.

Langjähriges Engagement: von Tainan bis Lagos

Nachdem der Taifun Danas im Juli 2025 den Süden Taiwans getroffen hatte, unterstützte EBC den offiziellen Hilfsfonds der Stadt Tainan, um Familien bei der Wiederherstellung der Grundversorgung und beim Wiederaufbau zu helfen. Im Dezember 2025 besuchte EBC Kinder im Wat Sakaew in Thailand und unterstützte sie vor Ort. Im September 2026 versorgten Teams des Unternehmens in der Mongolei besonders schutzbedürftige Kinder mit Schulmaterialien. In Nigeria spendete EBC Hefte und Schulranzen an Schülerinnen und Schüler der Isolo Junior Secondary School in Lagos sowie der You-Nik Group of Schools in Abuja. Der Mangel an grundlegenden Unterrichtsmaterialien erschwert dort bis heute den Schulalltag und das Lernen.

Neben diesen Aktivitäten verfolgt EBC zwei längerfristige Partnerschaften. Seit März 2024 arbeitet EBC mit der World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) zusammen, um die Bildung und Selbstbestimmung von Mädchen und jungen Frauen zu fördern. Als Anerkennung für sein Engagement wurde EBC als "Friend of Asia Pacific" ausgezeichnet. Seit April 2024 unterstützt EBC außerdem United to Beat Malaria (UTBM), eine Kampagne der United Nations Foundation gegen Malaria. Nach Angaben von UTBM stirbt noch immer nahezu jede Minute ein Kind an der Krankheit. Im Jahr 2026 verlängerte die EBC Financial Group ihre Partnerschaft um weitere drei Jahre und wurde zugleich Gold Sponsor des virtuellen Laufs Move Against Malaria 5K (MAM5K) 2026.

Eine verbindliche Bedingung für jedes Projekt

Die Stiftung führt die bislang von einzelnen Teams getragenen Initiativen zu einem gemeinsamen Standard für die gesamte Gruppe zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei eine entscheidende Frage: Kommt die Hilfe tatsächlich bei den Menschen an, für die sie bestimmt ist? Organisationen, die die Projekte vor Ort umsetzen, müssen lokal registrierte Nichtregierungsorganisationen (NGOs) oder Wohltätigkeitsorganisationen sein und die Sorgfaltsprüfung von EBC erfolgreich durchlaufen haben. Die Auswahl der Begünstigten erfolgt anhand eines dokumentierten Verfahrens, bei dem eine nachhaltige Wirkung im Vordergrund steht.

Die Stiftung steht auch für Projektvorschläge von außen offen. Wohltätigkeitsorganisationen und lokale Gemeinschaftsgruppen können Projekte zur Förderung einreichen. Jeder Vorschlag wird einzeln geprüft und anhand derselben Kriterien bewertet.

Voraussichtlich rund 80 % der Stiftungsmittel werden in die Betreuung von Waisenkindern fließen. Dazu gehören Bildungsangebote, lebensnotwendige Güter, Beratung, Berufsorientierung und Finanzbildung für Kinder, die beide Elternteile verloren haben oder deren Eltern nicht für sie sorgen können. Die übrigen Mittel sollen Anliegen und Projekte unterstützen, die von den regionalen Teams vor Ort ermittelt werden. Dazu zählen beispielsweise Projekte mit Schulen und Universitäten, Finanzbildung für junge Menschen sowie gemeinnützige Initiativen in den Gemeinden.

Die ersten zwei Jahre

Bis Ende 2027 will die Stiftung in mindestens fünf Regionen tätig sein, im Rahmen von Betreuungsprojekten mindestens 300 Kinder unterstützen und mit sämtlichen Aktivitäten insgesamt mindestens 6.000 Menschen erreichen. In jeder Region soll zudem mindestens ein Projekt zur Betreuung von Waisenkindern abgeschlossen werden. Dabei handelt es sich um Zielsetzungen, nicht um Garantien. EBC wird den Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele vierteljährlich überprüfen.

Bis Ende 2026 sollen die regionalen Teams Projekte in vier Regionen starten. Ein umfassenderer Fortschrittsbericht ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Ab 2028 und vorbehaltlich einer Überprüfung könnte EBC Wege für Kunden und Partner eröffnen, sich ebenfalls zu beteiligen. Weitere Einzelheiten werden bekannt gegeben, sofern diese nächste Phase umgesetzt wird.

"Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, auf das wir immer wieder zurückkommen: Fließendes Wasser strebt nicht danach, als Erstes anzukommen - es will vor allem niemals versiegen. In diesem Geist wurde die Stiftung gegründet", sagte Phiniefs.

Weitere Informationen über EBC finden Sie unter www.ebc.com .

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer Unternehmen ("EBC") dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist eine international tätige Finanzdienstleistungsgruppe, die in mehreren wichtigen Rechtsräumen weltweit zugelassen und dort tätig ist. Die Gruppe bietet mehr als 200 Differenzkontrakte (Contracts for Difference, CFDs) auf verschiedene Basiswerte an, darunter Devisen, Edelmetalle, Energieträger, Aktienindizes, US-Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs) und digitale Währungen. Mit Niederlassungen in bedeutenden internationalen Finanzzentren wie Tokio, Sydney, Singapur und Hongkong ist die Gruppe in mehr als 100 Ländern und Regionen vertreten.

Regulierung ist die Grundlage für Vertrauen in der Finanzbranche. Die verschiedenen operativen Gesellschaften von EBC verfügen über Finanzaufsichtslizenzen der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der australischen Securities and Investments Commission (ASIC), der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) und der südafrikanischen Financial Sector Conduct Authority (FSCA). Bei ihrer Geschäftstätigkeit halten sie sich strikt an die jeweils geltenden lokalen Vorschriften.

Auf Grundlage ihres Zugangs zu FCA-regulierter Liquidität hat EBC langfristige, stabile Partnerschaften mit mehr als 50 führenden Banken und bankunabhängigen Liquiditätsanbietern weltweit aufgebaut. Durch die Integration von Liquiditätskursen auf Clearing-Niveau ermöglicht EBC seinen Kunden den direkten Zugang zum primären Liquiditätsmarkt. So profitieren sie von einer hohen Liquiditätstiefe auf institutionellem Niveau und Spreads auf Bankenniveau, wodurch die Transaktionskosten niedrig gehalten werden sollen. Alle Kunden der Gruppe können über die FCA-Lizenz Zugang zu erstklassiger Liquidität erhalten. Auch bei Offshore-Konten werden Kurse und Aufträge letztlich über eine britische Gesellschaft abgewickelt. Durch die Kombination von Big Data und KI-Algorithmen zur Optimierung der Auftragszuordnung erreicht EBC, dass über 87,6 % seiner Orders zu günstigeren Kursen ausgeführt werden. Für Hochfrequenzhändler und Händler mit hohem Handelsvolumen bietet EBC den maßgeschneiderten Service EBC Private Room an - einen separaten Handelskanal, der Handelsaufträge abschirmt und so das Risiko von Marktmanipulationen im Zusammenhang mit Aufträgen verringern soll. EBC zählt außerdem zu den wenigen regulierten Brokern der Branche, die qualifizierten professionellen Anlegern FCA-regulierte Liquiditäts- und Clearingkonten mit einem Hebel von bis zu 100:1 anbieten können.

Das Kernmanagementteam der Gruppe verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei großen internationalen Finanzinstituten und hat mehrere vollständige Finanzmarktzyklen miterlebt. Die Mitglieder des Teams hatten leitende Schlüsselpositionen bei Institutionen inne, die von der FCA, der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert werden. Ihre Fachkenntnisse umfassen unter anderem das Brokerage-Geschäft, das operative Management, Compliance und Governance sowie das unternehmensweite Risikomanagement.

EBC wurde von World Finance vier Jahre in Folge als "Best Broker in the World" ausgezeichnet und genießt das Vertrauen von mehr als fünf Millionen registrierten Nutzern weltweit. Die Gruppe verfolgt einen langfristigen Ansatz und nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung aktiv wahr. Als offizieller Partner des FC Barcelona arbeitet sie mit dem Department of Economics der University of Oxford zusammen, um die Finanzbildung zu fördern. Darüber hinaus unterstützt sie die Kampagne "United to Beat Malaria" der United Nations Foundation und kooperiert mit der World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), um die Selbstbestimmung von Frauen und die soziale Gleichstellung voranzubringen.

EBC ist fest davon überzeugt, dass jeder, der mit Ernsthaftigkeit handelt, auch ernst genommen werden sollte.

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