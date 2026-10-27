(Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben)

HIGHLIGHTS

Das Cariboo-Goldprojekt liegt weiterhin im Zeitplan für den erwarteten ersten Goldguss im 1. Quartal 2029 und den Beginn der kommerziellen Produktion in der 2. Jahreshälfte 2029

Der Fertigstellungsgrad des Projekts wird auf ca. 28 % geschätzt, basierend auf kumulierten Kosten in Höhe von 355 Millionen Dollar bis zum 30. September 2026; die verbleibenden geschätzten Budgetkosten für die Fertigstellung des Baus belaufen sich auf ca. 907 Millionen Dollar

Die detaillierte Planung ist zu ca. 42 % abgeschlossen, und über 50 % der Beschaffungsaufträge wurden bereits vergeben

Toronto, Ontario, 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) ("Osisko Gold" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - freut sich, einen aktuellen Baufortschrittsbericht zum 100-prozentig unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekt (das "Projekt") im Zentrum von British Columbia, Kanada, vorzulegen, das weiterhin planmäßig auf den ersten Goldguss im ersten Quartal 2029 und die für das zweite Halbjahr 2029 erwartete kommerzielle Produktion zusteuert.

Sean Roosen, Vorsitzender und CEO, erklärte: "Wir sind mit den Fortschritten beim Cariboo-Goldprojekt zufrieden und bauen nach unserer im September bekannt gegebenen endgültigen Investitionsentscheidung die Dynamik der Bauarbeiten weiter aus. Durch erhebliche Investitionen in die Infrastruktur des kritischen Pfades, die detaillierte Planung und die Beschaffung während der Vorbereitungsphase haben wir eine solide Grundlage für eine effiziente Umsetzung im weiteren Verlauf der Bauarbeiten geschaffen."

Wichtigste Highlights

Der Gesamtfortschritt des Projekts liegt bei etwa 28 %, basierend auf den bis zum 30. September 2026 angefallenen kumulierten Kosten im Verhältnis zu den geschätzten künftigen Kapitalverpflichtungen und den angefallenen Vorbaukosten (bekannt gegeben am 14. September 2026).

Bis zum 30. September 2026 sind Kosten in Höhe von rund 355 Millionen US-Dollar angefallen, einschließlich indirekter Kosten und Eigentümerkosten, wovon rund 84 Millionen US-Dollar im Zeitraum vom 1. August bis zum 30. September 2026 entstanden sind.

Die geschätzten verbleibenden Kosten für die Fertigstellung des Bauvorhabens belaufen sich auf etwa 907 Millionen US-Dollar auf Basis der angefallenen Kosten, abzüglich der bisher angefallenen Kosten, der Pachtverträge und der geschätzten Einnahmen vor Produktionsbeginn.

Die detaillierte Planung ist zu etwa 42 % abgeschlossen.

Über 50 % der Beschaffungspakete wurden bereits vergeben, wobei die wichtigsten Artikel mit langer Vorlaufzeit weitgehend gesichert sind und die verbleibenden Vertragspakete entweder bereits vergeben wurden oder sich in Bearbeitung befinden, was bis zum heutigen Zeitpunkt Verpflichtungen in Höhe von rund 360 Millionen US-Dollar entspricht.

Die Sicherheitsleistung bleibt ein zentraler Pfeiler der Projektdurchführung, wobei die Gesamtfrequenzrate meldepflichtiger Unfälle ("TRIFR") seit Jahresbeginn für 2026 bei 1,05 liegt.

Die Zahl der Mitarbeiter vor Ort liegt derzeit bei über 400 aktiven Mitarbeitern und steigt weiter an.

Zu den wichtigsten Fortschritten der letzten Zeit zählen: Die Erdarbeiten am Valley Portal sind zu 85 % abgeschlossen (von 1 %); die Wasserleitungen am Bonanza- -Ledge ("BL") sind zu 40 % fertiggestellt (von 5 %); die Erdarbeiten auf dem gesamten Gelände sind zu 15 % abgeschlossen (von 5 %); die Bauarbeiten am Sedimentrückhaltebecken am BL sind zu 100 % abgeschlossen; die Halde für Abraum am BL (Phase 1a) sind zu 95 % (von 40 %) fertiggestellt; der Ausbau der Wasseraufbereitungsanlage am BL ist zu 100 % abgeschlossen, die endgültige Inbetriebnahme läuft derzeit; und die untertägigen Erschließungsarbeiten sind zu etwa 11 % (von 8 %) fortgeschritten. Die Erdarbeiten auf dem Fundament der Wasseraufbereitungsanlage des "Mine Site Complex" ("MSC"), einschließlich des Stützgeländes für den Bereich der Aufbereitungsanlage, haben begonnen.

Virtueller Rundgang

Um einen virtuellen 360-Grad-Rundgang durch das Gelände zu sehen, der den Baufortschritt beim Cariboo-Goldprojekt zum Stand Oktober 2026 zeigt, besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf der VRIFY-Plattform: https://vrify.com/decks/24611.

Aktuelles zum Cariboo-Goldprojekt

Projektaktivitäten Aktuelles Gesundheit und Sicherheit Der TRIFR für das Projekt liegt für das Jahr 2026 seit Jahresbeginn bei 1,05, bei insgesamt rund 1,02 Millionen geleisteten Arbeitsstunden seit Jahresbeginn 2026. Projektabschluss Auf der Grundlage der bisher angefallenen Gesamtkosten, einschließlich indirekter Kosten und Eigentümerkosten, wird der Gesamtfortschritt des Projekts zum 30. September 2026 auf 28 % des Budgets geschätzt. Untertageerschließung Bislang wurden etwa 3,4 km unterirdische Erschließungsarbeiten abgeschlossen, die vom bestehenden Cow-Portal in die Lowhee-Zone und weiter in die Cow-Mountain-Zone führen.

Es wird erwartet, dass die Vortriebsgeschwindigkeit im Untertagebau bis zum Jahresende 2026 etwa 360 Meter pro Monat erreichen wird (zuvor 500 Meter pro Monat). Das revidierte Ziel spiegelt den langsameren Vortrieb am Valley-Portal wider, der auf die festen Gesteinsbedingungen, den Einsatz von Gesteinsbrechverfahren zur Minderung von Sprenglärm sowie auf Maßnahmen zurückzuführen ist, die erforderlich sind, um eine ordnungsgemäße Betonaushärtung bei Minustemperaturen zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass sich die Vortriebsraten verbessern, sobald neue Stollenabschnitte über das Valley-Portal verfügbar werden.

Die Zugangs- und Belüftungsstollen im "Valley" werden voraussichtlich im 4. Quartal 2026 fertiggestellt sein und zusätzliche Untertage-Vortriebsstrecken ermöglichen, die mit einem Vortriebsbohrgerät erschlossen werden. Diese Stollen sollen die Gesamtvortriebsgeschwindigkeit im Untertagebau ab 2027 und darüber hinaus verbessern. Baustelleninfrastruktur Wasseraufbereitungsanlagen - Die abschließende Inbetriebnahme der BL-Wasseraufbereitungsanlage schreitet voran; der Vollbetrieb wird für das 4. Quartal 2026 erwartet. Die Aushubarbeiten für die Haupt-MSC-Wasseraufbereitungsanlage sind abgeschlossen, derzeit werden Bewehrung und Beton eingebracht.

BL-Sedimentrückhaltebecken - Die Bauarbeiten sind abgeschlossen.

Haldenlager (Phase 1a) - Der Bau ist zu 95 % abgeschlossen; Aushub- und Aufschüttungsarbeiten, die Verlegung der Entwässerungsrohre sowie die Verlegung der synthetischen Auskleidung sind abgeschlossen, und die Verlegung der sortierten Deckschichtsteine ist im Gange. Die Anlage wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 Material aus dem Bergbau aufnehmen, die vollständige Fertigstellung wird für Mitte 2027 erwartet.

Dauercamp - Die Modernisierung und Erweiterung des Baustellenlagers sind abgeschlossen.

Der Bau weiterer wichtiger Infrastruktur schreitet voran. Erdarbeiten Die Erdarbeiten am MSC, wo die Primärverarbeitungsanlage entstehen wird, haben im 2. Quartal 2026 begonnen und schreiten voran.

Die Erdarbeiten und Aushubarbeiten für die Belüftungs- und Zugangsportale "Valley", die sich in der Nähe des Hauptbereichs der Aufbereitungsanlage am MSC befinden, sind zu 85 % abgeschlossen. Die Portale sollen im vierten Quartal 2026 mithilfe eines Teilschnittbohrers erschlossen werden. Die Arbeiten am Förderbandportal "Valley" sind für das zweite Halbjahr 2027 geplant.

Die Montage der Willow-River-Brücke hat begonnen; die Brücke wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 in Betrieb genommen. Nach ihrer Fertigstellung wird sie als Hauptzugang zum Projekt dienen, wodurch der Verkehr in der Gemeinde reduziert und die Effizienz des Materialtransports verbessert wird. Maschinenpark Es wird erwartet, dass untertägige mobile Maschinen im Wert von rund 43 Millionen US-Dollar geliefert werden, darunter Radlader und Muldenkipper von Caterpillar, Bodenunterstützungs- und Servicefahrzeuge von MacLean Engineering sowie Bohrgeräte und Jumbo-Bohrmaschinen von Epiroc.

Die ersten Lieferungen werden für Ende 2026 erwartet, wobei der Großteil der Ausrüstung im Laufe des Jahres 2027 eintreffen soll. In der Zwischenzeit wird der Untertagebau weiterhin mit Maschinen von Auftragnehmern unterstützt. Übertragungsleitung Alle Artikel mit langer Vorlaufzeit liegen weiterhin im Zeitplan und werden voraussichtlich im 3. Quartal 2027 am Standort eintreffen. Planung Etwa 42 % der detaillierten Planungsarbeiten sind abgeschlossen.

Der Stand der Planungsarbeiten für die wichtigsten geplanten Aktivitäten nach Kategorien stellt sich wie folgt dar: Prozessanlage und Standortversorgungsanlagen (10 %), Wasseraufbereitungsanlage (92 %), MSC-Sedimentrückhaltebecken (10 %), Haldenlager (100 %), MSC-Tiefbauarbeiten (75 %), Übertragungsleitung (100 %), oberirdische Rohrleitungen (87 %) sowie sonstige verbleibende Bereiche (77 %). Beschaffung Über 50 % der Beschaffungspakete wurden bereits vergeben, wobei die Arbeiten an 436 Vertragspaketen für langlaufende Positionen voranschreiten. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden rund 360 Millionen Dollar für das Projekt gebunden.

Zu den kürzlich vergebenen Großaufträgen gehören das Betonprogramm für die Wasseraufbereitungsanlage, die Beschaffung von unterirdischen mobilen Geräten in Phase 2, das Kraftstoffpaket für Propangasgeneratoren sowie der Busverkehr für Arbeiter, die von Quesnel nach Wells pendeln. Bauleitung Es wurde ein Vertrag über Projekt- und Bauleitungsdienstleistungen mit JDS Energy & Mining Inc. ("JDS") geschlossen, und im Oktober 2026 wurde JDS anschließend der Auftrag für den weiteren Ausbau des Untertagebergwerks und die damit verbundenen Arbeiten erteilt. Betriebsbereitschaft Nach der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) konzentriert sich das Unternehmen darauf, sein Management- und Betriebsteam durch aktive Personalrekrutierung für Schlüsselpositionen zu verstärken; neue Manager für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie für die Wasseraufbereitung werden voraussichtlich im 4. Quartal 2026 ihre Tätigkeit aufnehmen. Genehmigungen Das Projekt erhielt im vierten Quartal 2024 mit dem Erhalt der Genehmigungen gemäß dem Bergbaugesetz (British Columbia) und dem Umweltmanagementgesetz (British Columbia) alle wesentlichen Genehmigungen, die für den Bau, den Betrieb und die Stilllegung erforderlich sind.

Die Nutzungsgenehmigung für die Übertragungsleitung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 erteilt.

Alle verbleibenden Genehmigungen, Genehmigungsänderungen und routinemäßigen Baugenehmigungen werden voraussichtlich im normalen Verlauf der Bauarbeiten erteilt. Arbeitskräfte und Personal Die Zahl der am Standort tätigen Bau- und Explorationsmitarbeiter liegt derzeit bei über 400 und wird in den kommenden Monaten voraussichtlich weiter steigen. Einbindung der First Nations und Interessengruppen Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über die gesamte Projektlaufzeit mit der Lhtako Dené Nation (2020) sowie eine Beteiligungsvereinbarung mit der Williams Lake First Nation (2022) geschlossen. Die Konsultationen und der Dialog mit der Xatsull First Nation werden fortgesetzt.

Das Unternehmen hat eine geänderte Unterstützungs- und Vorteilsvereinbarung mit dem District of Wells (2026) geschlossen und engagiert sich weiterhin aktiv in der lokalen Gemeinschaft. Exploration Die Erschließung des Cow-Bohrstollens schreitet voran; die Infill-Bohrungen zur Unterstützung der Ressourcenumwandlung in diesem Gebiet werden voraussichtlich im 4. Quartal 2026 beginnen.

Derzeit sind insgesamt 16 Bohrgeräte vor Ort im Einsatz, von denen 7 auf Infill-Bohrungen und die Erweiterung der Ressourcen in der Nähe der Mine im Rahmen des Cariboo-Goldprojekts ausgerichtet sind und 9 regionale Explorationsziele auf dem gesamten Grundstück untersuchen. Bis zum Jahresende rechnet das Unternehmen damit, etwa die Hälfte der geplanten 160.000 Meter Bohrungen im Projekt sowie etwa 50.000 Meter an regionalen Zielen abzuschließen. Bislang wurden die vollständigen Untersuchungsergebnisse für insgesamt rund 25.000 Meter Bohrungen veröffentlicht; die Ergebnisse für die übrigen abgeschlossenen Bohrungen stehen noch aus.

Zeitplan für die Projektentwicklung bis zur kommerziellen Produktion

Fotos vom Projektbau

ABBILDUNG 1: Erdarbeiten am Standort der Aufbereitungsanlage des Bergwerkskomplexes im Gange.

ABBILDUNG 2: Aushubarbeiten am Talportal mit freigelegtem Grundgestein im Bergbaukomplex.

ABBILDUNG 3: Fundamentarbeiten für die Hauptwasseraufbereitungsanlage am Standort des Bergbaukomplexes.

ABBILDUNG 4: Überblick über Bonanza Ledge.

Über das Cariboo-Goldprojekt

Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt in der Machbarkeitsphase, das sich derzeit im Bau befindet und im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt. Das Grundstückspaket des Unternehmens erstreckt sich über eine Fläche von rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Bergbaurechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über etwa 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem "Mines Act" und dem "Environmental Management Act" (British Columbia), womit der Genehmigungsprozess für die wichtigsten Genehmigungen erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 14. September 2026 gab das Unternehmen eine formelle positive Entscheidung bekannt, mit dem Bau des Projekts fortzufahren, wobei der erste Goldguss für das erste Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion für das zweite Halbjahr 2029 erwartet wird.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie von 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt, Bezirk Wells, British Columbia, Kanada" vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der "Cariboo-Fachbericht").

Damit die Leser die Informationen im Cariboo-Fachbericht vollständig verstehen können, sollten sie den vollständigen Text des Cariboo-Fachberichts in seiner Gesamtheit heranziehen, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden. Der Cariboo-Fachbericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der Cariboo-Fachbericht wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (http://www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter http://www.osiskogold.ca verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Gold, einer "qualifizierten Person" im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landpakets des Unternehmens in Cariboo in Zentral-British Columbia (Kanada), das zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Gold bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar und sind durch Begriffe wie "könnte", "wird", "würde", "könnte", "erwarten", "glauben", "planen", "voraussehen", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell", "vorschlagen", "prognostizieren", "Ausblick", "vorhersehen", "fortsetzen", "Ziel", "Strategie", "geplant", "Zielvorgabe", "auf Kurs" sowie Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen oder vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: dem erwarteten Zeitpunkt des ersten Goldgusses, der kommerziellen Produktion und wichtigen Meilensteinen des Baus beim Cariboo-Goldprojekt, einschließlich der Untertage-Erschließungsraten und der angestrebten monatlichen Vortriebsraten, der Fertigstellung und dem Anbohren der Valley-Portale, der Fertigstellung und dem Vollbetrieb der Wasseraufbereitungsanlagen, der Fertigstellung der Haldenlagerstätte, der Fertigstellung der Willow-River-Brücke, der Ankunft von Langlauf-Paketen für die Übertragungsleitung, der Ausrüstungslieferungen, den Personalaufbau und die Betriebsbereitschaft, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts wichtiger Neueinstellungen; die Fähigkeit, das Cariboo-Goldprojekt im Rahmen des veranschlagten Budgets bis zur Bauphase voranzutreiben, einschließlich des voraussichtlichen Projektabschlusses, der geschätzten verbleibenden Kosten bis zur Fertigstellung, der erwarteten Anmietung von Ausrüstung und der geschätzten Einnahmen vor Produktionsbeginn sowie der Vergabe der verbleibenden Auftragspakete; die erwartete Leistung von JDS im Rahmen des Vertrags über Projekt- und Bauleitungsdienstleistungen sowie des Vertrags über den Untertagebau; den Genehmigungsstatus des Cariboo-Goldprojekts und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Erhalts der Nutzungsgenehmigung für die Übertragungsleitung sowie der verbleibenden Genehmigungen, Genehmigungsänderungen und Baugenehmigungen; die fortgesetzte Zusammenarbeit mit den First Nations und anderen Interessengruppen; die geplanten Bohrprogramme des Unternehmens, einschließlich ihres Umfangs, ihres Zeitplans und der bis zum Jahresende voraussichtlich gebohrten Meter, den Zeitpunkt der Veröffentlichung ausstehender Untersuchungsergebnisse sowie das Potenzial für eine Ressourcenumwandlung (falls vorhanden); das Ziel des Unternehmens, sich zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu entwickeln; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für künftige Entdeckungen (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter: der Bau verläuft nach dem vorgesehenen Zeitplan und im Rahmen des veranschlagten Budgets; die Genauigkeit der geschätzten verbleibenden Fertigstellungskosten und der zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich Inflation, Arbeitskosten, Wechselkurse, der Verfügbarkeit von Ausrüstungsleasing zu den erwarteten Konditionen und der bei den Vorproduktionserlösen erzielten Goldpreise; die wie erwartet fortschreitende Untertageerschließung, einschließlich der Erschließung zusätzlicher Stollen über die Valley-Portale; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung, Material und Infrastruktur, einschließlich der rechtzeitigen Lieferung von Artikeln mit langer Vorlaufzeit und mobiler Ausrüstung; dass JDS und andere Auftragnehmer die erwarteten Leistungen erbringen; das Ausbleiben von Arbeitsniederlegungen oder -unterbrechungen im Cariboo-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die rechtzeitige Einholung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Änderungen; die anhaltende Unterstützung durch die First Nations und andere Interessengruppen; die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Personal sowie die Fähigkeit, durch Bohrungen und Probenahmen die Mineralisierung genau vorherzusagen; der anhaltende Zugang des Unternehmens zu Kapital zu akzeptablen Konditionen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei den Goldpreisen, Wechselkursen und den allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Osisko Gold hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Gold liegen, letztendlich als unrichtig erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Gold und sein Geschäft beeinflussen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung und dem Bau des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Inflation und Störungen in der Lieferkette; eine nicht wie erwartet verlaufende Beschleunigung der Untertageerschließung; Arbeitsniederlegungen oder -unterbrechungen beim Cariboo-Goldprojekt; unvorhergesehene Boden-, geotechnische oder wasserwirtschaftliche Gegebenheiten; Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Infrastruktur, einschließlich der Wasseraufbereitungsanlagen; die Leistung der Auftragnehmer, einschließlich im Rahmen des Vertrags über Projekt- und Bauleitungsdienstleistungen sowie des Vertrags über den Untertagebau; Verzögerungen oder Engpässe bei erforderlichen Ausrüstungen, Materialien und Infrastruktur, einschließlich Langlaufartikeln; die Unfähigkeit, Ausrüstungsleasing zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; geringere Einnahmen vor Produktionsbeginn als veranschlagt; Arbeitskräftemangel, Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Schlüsselpersonal sowie Gesundheits- und Sicherheitsvorfälle; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden, günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen und Zulassungen, der Kapitalmarktbedingungen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen für die geplante Exploration und Erschließung auf den Grundstücken des Unternehmens zu beschaffen; regulatorische Rahmenbedingungen und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; Fehler in der geologischen Modellierung durch die Unternehmensleitung; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, einschließlich des Risikos, dass weitere Bohrungen die Umwandlung von Ressourcen nicht stützen; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen, einschließlich der Beziehungen zu First Nations, und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Den Lesern wird dringend empfohlen, die Angaben unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die Risiken und Faktoren zu konsultieren, die im jüngsten Jahresabschluss des Unternehmens, im Lagebericht der Geschäftsführung und in anderen öffentlichen Unterlagen offengelegt sind, die unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der EDGAR-Website der SEC (http://www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Auflistungen von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt - sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben - keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86411Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86411&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68827X1050Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.