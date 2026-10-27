Während "Derry Halloween" sein 40-jähriges Jubiläum feiert, setzen Festivals auf der gesamten irischen Insel eine mehr als 2.000- jährige Halloween-Tradition fort

Halloween hat seinen Ursprung in Irland und geht auf das alte keltische Fest Samhain zurück, das vor mehr als 2.000 Jahren das Ende der Erntezeit und den Beginn des Winters markierte.

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Derry Halloween, County Derry~Londonderry

In diesem Jahr schließt sich der Kreis, denn "Derry Halloween", Europas größtes Halloween-Festival, feiert sein 40-jähriges Jubiläum und steht an der Spitze eines Veranstaltungsprogramms auf der gesamten Insel, das Geschichte, Geschichtenerzählen, Musik, Kulinarik und Spektakel miteinander verbindet.

Derry Halloween entstand 1985 ganz spontan als ein Fest der Gemeinde, als eine Halloween-Kostümparty in einem örtlichen Pub während eines Sicherheitsalarms auf dem Höhepunkt der "Troubles" geräumt werden musste, wodurch die Feiernden auf die Straße strömten und eine Tradition ins Leben riefen, die sich zum größten Halloween-Festival Europas entwickeln sollte. Vier Jahrzehnte später spiegelt die Veranstaltung die bemerkenswerten Entwicklung der Stadt vom Konflikt zum Frieden wider und zieht Besucher aus aller Welt an.

Vom 28. Oktober bis zum 1. November verwandelt das diesjährige Programm zum 40- jährigen Jubiläum Derry~Londonderry, die einzige noch vollständig von einer Stadtmauer umschlossene Stadt Irlands, mit dem "Awakening the Walled City Trail", der berühmten Halloween Parade, Straßentheater, Live-Auftritten, Musik, familienfreundlichen Veranstaltungen und einem spektakulären Feuerwerksfinale.

Auf der gesamten Insel dürfen sich die Besucher nicht nur auf uralte Traditionen und eine reiche Folklore freuen, sondern auch auf die Herzlichkeit, den Humor und die Lebensfreude, für die Irland bekannt ist.

Wo Halloween in Irland seinen Ursprung nahm

Neben dem "Derry Halloween" laden das "Púca Festival" in der Grafschaft Meath, der geistigen Heimat von Samhain, sowie eine Reihe regionaler Feierlichkeiten die Besucher dazu ein, die Traditionen, Mythen und die Kultur zu erleben, aus denen eines der weltweit am häufigsten gefeierten Feste hervorgegangen ist.

Das Púca-Festival, benannt nach einer schelmischen, Gestaltwandler-Figur aus der keltischen Folklore, die mit Samhain in Verbindung gebracht wird, beleuchtet die alten Traditionen, die Halloween zugrunde liegen, anhand eines Programms aus Folklore, Kulturerbe, Musik, kulinarischen Genüssen und Feuerzeremonien in den historischen Städten Trim und Athboy.

Zu den Höhepunkten zählen die Púca-Prozession, eine nächtliche Veranstaltung mit Live-Musik, Darbietungen und großformatigen Figuren, die von der irischen Mythologie inspiriert sind und sich durch die Straßen von Trim schlängeln. Außerdem das feierliche Entzünden des Samhain-Feuers; sowie das Púca-Samhain-Bankett, bei dem traditionelle irische Musik und Tanz mit einem Vier-Gänge-Menü kombiniert werden, das von keltischen Halloween-Traditionen inspiriert ist.

Über die Hauptattraktionen hinaus

Auch an anderen Orten der Insel erwachen Städte, Ortschaften und Gemeinden durch ihre eigenen Halloween-Feierlichkeiten zum Leben und bieten Besuchern die Gelegenheit, lokale Traditionen sowie zeitgemäße Interpretationen dieser Jahreszeit zu erleben.

Die Zentren der Halloween-Feierlichkeiten in Fingal, Galway, Kerry, Kilkenny, Limerick, Longford Westmeath sowie Meath Louth werden die mystische Jahreszeit durch Hunderte von Veranstaltungen zum Leben erwecken, die von Folklore, Feuer und Licht, Erntetraditionen und dem uralten Geist von Samhain inspiriert sind.

Von Geister-Rundgängen in Galway und Longford bis hin zu herbstlichen Food-Märkten in Kerry und Limerick Gemeinden auf der ganzen Insel verleihen den Feierlichkeiten ihre ganz eigene Note. Gemeinsam spiegeln sie die Vielfalt der Halloween-Traditionen in ganz Irland wider und knüpfen dabei an ein gemeinsames Erbe an, das Jahrtausende zurückreicht.

Eine Geschichte, die weltweit Anklang findet

Auch wenn Halloween heute weltweit gefeiert wird, nimmt Irland nach wie vor eine einzigartige Stellung ein, wenn es darum geht, die Entstehungsgeschichte dieses Festes zu erzählen. Vom 40-jährigen Jubiläum des "Derry Halloween" bis hin zu den alten Traditionen, die beim "Púca Festival" und darüber hinaus entdeckt werden können die Feierlichkeiten auf der gesamten Insel stellen weiterhin eine Verbindung zwischen dem modernen Fest und seinen Ursprüngen her.

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