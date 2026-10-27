NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86,86 US-Dollar belassen. Der Onkologiekongress Esmo habe einige positive Updates für die Onkologie-Pipeline des Unternehmens geliefert, schrieb Jessica Fye am Montag. Dies ändere aber nichts Wesentliches an ihrer Einschätzung, dass sich die meisten Produktkandidaten noch in einem frühen bis mittleren Entwicklungsstadium befänden./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US09075V1026
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