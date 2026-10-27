Mainz (ots) -2002 schreibt Sven Hannawald Sportgeschichte: Als erster Skispringer gewinnt er alle vier Springen der Vierschanzentournee. Millionen verfolgen die Wettkämpfe, Hannawalds Poster hängen in Jugendzimmern. Skispringen wird Popkultur - und Sven Hannawald zum Gesicht des Hypes. Die dreiteilige ARD-Dokuserie "Being Sven Hannawald" erzählt seinen Weg durch Triumph und Absturz zurück ins Leben. Ab 28. November 2026 in der ARD Mediathek, Folge 1 und 2 am 1. Januar 2027 ab 19 Uhr und Folge 3 am 3. Januar um 19:25 Uhr im Ersten - jeweils im Anschluss an die Übertragungen der Vierschanzentournee.Sven Hannawald: Triumph, Sturz, Neuanfang2002 ist der Moment seines größten Triumphs. Doch er selbst erlebt diesen Erfolg ganz anders: "Ich habe diesen großen Moment der Sportgeschichte nicht gespürt. Ich habe gar nichts gespürt", sagt Hannawald heute. Kameras, Schlagzeilen und die Erwartungen der Öffentlichkeit werden zu ständigen Begleitern für ihn und zunehmend zur Belastung. Der Druck wächst, bis er ihm nicht mehr standhalten kann. Wegen Depressionen zieht Hannawald sich zurück und beendet 2004 seine Karriere. Es folgen Jahre der Orientierungslosigkeit, der Selbstzweifel und der Suche nach einem Weg zurück ins Leben. Heute arbeitet Sven Hannawald u. a. als Skisprungexperte für die ARD und engagiert sich für mentale Gesundheit.Porträt eines der größten deutschen Sportstars - mit allen Höhen und TiefenDie Autoren Sebastian Dehnhardt und Mario Kottkamp zeichnen Sven Hannawalds außergewöhnlichen Lebensweg nach: von den Anfängen im "Sächsisch-Sibirien" des Erzgebirges über das Skiinternat im Schwarzwald bis zu den ersten Erfolgen, den ersten Rissen, großen Triumphen und großer Leere. Das Porträt eines der größten deutschen Sportstars - mit all seinen Höhen und Tiefen. Neben Sven Hannawald kommen seine Familie, Weggefährten und Zeitzeugen zu Wort, darunter Martin Schmitt, Jan Ullrich oder Tom Bartels.Die dreiteilige ARD-Dokuserie "Being Sven Hannawald" ist eine Produktion der Constantin Entertainment im Auftrag des SWR.Dieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält: Untertitel und Audiodeskription.Fotos über ARD-Foto.de (https://www.ardfoto.de/)Informationen unter http://swr.li/being-sven-hannawaldAnsichtsfolge: Die erste Folge der Doku-Serie ist für akkreditierte Journalist:innen im ARD-Vorführraum abrufbar.Trailer und mehr Informationen im digitalen Pressedossier: https://pressekits.ard.de/being-sven-hannawaldNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deIngrid Günther, ARD-Programmdirektion, ingrid.guenther@ard.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6378920