Bei Leapsome Recruiting laufen alle Daten in einem Profil zusammen: von der Bewerbung über die digitale Personalakte und Reviews bis hin zur Vergütung. Neue Mitarbeitende landen direkt im HRIS, und das Onboarding ist bereits gestartet. Und jede Hiring-Entscheidung stützt sich auf die Mitarbeiterprofile der Top-Performer, auf Kompetenzlücken und auf historische Daten der Mitarbeiter.

Leapsome, die Agentic HR Platform, führt heute ihr neues Bewerbermanagementsystem (ATS) Leapsome Recruiting ein. Damit läuft das Recruiting auf derselben Plattform wie die gesamte Personalverwaltung: von der digitalen Personalakte, Abwesenheiten und Dokumenten über die vorbereitende Lohnabrechnung bis zu Onboarding-Workflows, dazu Performance, Lernen und Vergütung. Jede Stelle, jedes Interview und jedes Angebot nutzt direkt das bestehende Wissen des Unternehmens über seine Mitarbeitenden. Und neue Mitarbeitende landen direkt im HRIS, mit bereits laufendem Onboarding.

Talente sind heute der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Trotzdem stellen die meisten Unternehmen im Blindflug ein. Sie wissen, wer ihre besten Leute sind. Doch kaum etwas von diesem Wissen fließt in die nächste Einstellung ein, weil Recruiting in einem Tool läuft und die Performancedaten in einem anderen liegen.

"Jedes KI-Tool im Recruiting bringt eine eigene Vorstellung davon mit, wie gute Arbeit aussieht. Die meisten Unternehmen übernehmen diese Beschreibung, ohne je zu fragen, von wem sie eigentlich kommt", sagt Jenny Podewils, Mitgründerin und Co-CEO von Leapsome. "Die tatsächlich benötigten Kompetenzen verändern sich heute schneller als klassische Stellenbeschreibungen. Die Messlatte für Neueinstellungen muss daher aus dem eigenen Team kommen. Woran die eigenen Top-Performer in Reviews gemessen werden, sollte bestimmen, wen man als Nächstes einstellt. Leapsome Recruiting bringt genau diese Messlatte in jedes Interview. Und wer eingestellt wird, wird im selben Profil im HRIS eingepflegt, bezahlt und weiterentwickelt. Die meisten Plattformen haben mit Lohnabrechnung und digitaler Personalakte begonnen und Talentmanagement erst später ergänzt. Wir sind den umgekehrten Weg gegangen. Bei der Personalbeschaffung zahlt sich das besonders aus."

KI, die das Administrative übernimmt

Leapsome Recruiting bringt die KI, die bereits auf der gesamten Plattform im Einsatz ist, ins Recruiting. So haben Recruiting-Teams und einstellende Führungskräfte mehr Zeit für die Bewerbenden.

Das bietet Leapsome Recruiting

Recruiting-Fragen, beantwortet mit Live-Daten. Hiring-Teams fragen Leapsome zum Beispiel: "Wie viele Angebote lagen in diesem Quartal über dem Mittelwert des jeweiligen Gehaltsbands?" Die Antwort kommt als Live-Dashboard aus Recruiting-, HRIS- und Vergütungsdaten.

Hiring-Teams fragen Leapsome zum Beispiel: "Wie viele Angebote lagen in diesem Quartal über dem Mittelwert des jeweiligen Gehaltsbands?" Die Antwort kommt als Live-Dashboard aus Recruiting-, HRIS- und Vergütungsdaten. Interview-Scorecards auf Basis der Review-Kompetenzen. Kompetenzmodelle werden zu Interview-Scorecards. So gilt beim Einstellungen dieselbe Messlatte wie bei Performance Reviews.

Kompetenzmodelle werden zu Interview-Scorecards. So gilt beim Einstellungen dieselbe Messlatte wie bei Performance Reviews. Jede neue Stelle im Budget-Check. Gehaltsbänder aus dem HRIS werden angewendet, bevor eine Stelle freigegeben und ausgeschrieben wird, und noch einmal, bevor ein Angebot rausgeht.

Gehaltsbänder aus dem HRIS werden angewendet, bevor eine Stelle freigegeben und ausgeschrieben wird, und noch einmal, bevor ein Angebot rausgeht. Vom Bewerbungsprofil zur Personalakte in einem Schritt. Angebot, Gehalt und unterschriebener Vertrag landen direkt im Mitarbeiterprofil. Der Onboarding-Workflow entsteht aus einem Prompt. So sind die ersten Wochen neuer Mitarbeitender schon vor dem ersten Arbeitstag geplant.

Angebot, Gehalt und unterschriebener Vertrag landen direkt im Mitarbeiterprofil. Der Onboarding-Workflow entsteht aus einem Prompt. So sind die ersten Wochen neuer Mitarbeitender schon vor dem ersten Arbeitstag geplant. Interview Intelligence. Wenn die Bewerbenden zustimmen, werden Interviews transkribiert (nur Audio) und zusammengefasst. So können sich die Interviewenden ganz auf das Gespräch konzentrieren. Die finale Einschätzung und Bewertung verbleiben weiterhin bei den Interviewenden. Wer nicht zustimmt, durchläuft denselben Prozess ohne Transkription.

Wenn die Bewerbenden zustimmen, werden Interviews transkribiert (nur Audio) und zusammengefasst. So können sich die Interviewenden ganz auf das Gespräch konzentrieren. Die finale Einschätzung und Bewertung verbleiben weiterhin bei den Interviewenden. Wer nicht zustimmt, durchläuft denselben Prozess ohne Transkription. KI-Entwürfe für Stellenanzeigen. Ein erster Entwurf für jede Ausschreibung, basierend auf den Anforderungen, die das Hiring-Team festlegt.

Leapsome stellt selbst mit Leapsome Recruiting ein:

"Zu zweit haben wir den Wechsel von unserem alten ATS zu Leapsome in gerade einmal zwei Wochen gestemmt. Das hat selbst meine hohen Erwartungen übertroffen! Unser Team hat jetzt einen durchgängigen Faden: von den definierten Skills über das Interview-Feedback bis hin ins Onboarding und die Probezeit. So ziehen wir unsere Talentstrategie nahtlos durch", sagt Jessica Zwaan, VP People Strategy and Operations bei Leapsome. "Ich wollte Recruiting-Daten schon immer direkt mit dem gesamten Employee Lifecycle verbinden. Da wir ATS, HRIS und Feedback-Dashboards an einem Ort bündeln, lassen sich selbst komplexe Fragen zur Talentdichte jetzt spielend leicht beantworten."

Verfügbarkeit und Angebot

Leapsome Recruiting ist ab sofort als Modul der Leapsome Talent Suite verfügbar. Unternehmen, die bis zum 31. Dezember einen Vertrag über ein beliebiges Modul der Talent Suite (inklusive Recruiting) abschließen, erhalten das Agentic HR Accelerator Program (im Wert von 24.000 US-Dollar) sowie die Leapsome Agentic HRIS Basis-Paket über die gesamte Vertragslaufzeit kostenlos dazu. Die HRIS-Migration lässt sich in nur zwei Wochen umsetzen.

Unternehmen, die auf Leapsome setzen, reduzieren ihren administrativen Aufwand im Schnitt um 40 und steigern ihre Teamleistung um bis zu 20 %. Bereits über 2.000 Unternehmen von KI-Pionieren wie Notion und Parloa bis hin zu dynamisch wachsenden KMUs nutzen Leapsome.

Interessierte HR-Teams können Leapsome Recruiting unter leapsome.com/de/product/recruitment entdecken oder direkt unter leapsome.com/de/request-a-demo eine Live-Demo vereinbaren.

Leapsome ist die Agentic HR Platform. Für kleine Personalteams mit großer Wirkung.

ÜBER LEAPSOME

Leapsome ist die Agentic HR Platform für kleine Personalteams mit großer Wirkung. Künstliche Intelligenz verändert, wie Unternehmen Erfolg erzielen und dieser Wandel gelingt nur über die Mitarbeitenden. Genau dafür wurde Leapsome entwickelt: als vernetztes HR-Gesamtsystem für die Personalverwaltung (digitale Personalakte, Abwesenheiten, Zeiterfassung, Dokumente, Lohnabrechnung und Onboarding), Recruiting sowie die funktionsreichste Talent Suite auf dem Markt (Performance Reviews, Ziele, Mitarbeiterbefragungen, Lernen und Vergütung). KI-Agenten übernehmen zentrale HR-Prozesse automatisiert von Anfang bis Ende. So können HR-Verantwortliche Echtzeitdaten aus der Belegschaft direkt in gezielte Maßnahmen übersetzen. Mehr als 2.000 Unternehmen von KI-Pionieren wie Notion und Parloa bis hin zu schnell wachsenden KMUs setzen auf Leapsome. Die Plattform ist nach ISO 27001 sowie SOC 2 Typ II zertifiziert, EU-AI-Act-konform und vollständig DSGVO-konform. G2 führt Leapsome als Branchenvorreiter für ROI und Benutzerfreundlichkeit. Leapsome wurde 2016 von Jenny Podewils und Kajetan Armansperg gegründet und hat Hauptsitze in Berlin und New York City.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261027186296/de/

Contacts:

Maura McCarthy

PR Communications Lead

Leapsome

Maura dot mccarthy at leapsome dot com