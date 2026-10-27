Nvidia investiert Milliarden in Meta und baut die Zusammenarbeit aus. Gleichzeitig plant Meta eine Rekord-Kapitalerhöhung zur Finanzierung seiner KI-Pläne. Nvidia und Meta bauen ihre Partnerschaft deutlich aus. Wie die beiden US-Technologiekonzerne am Dienstag mitteilten, will Nvidia drei Milliarden US-Dollar in neue Meta-Aktien investieren. Gleichzeitig wollen die Unternehmen ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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