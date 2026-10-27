

BRUSSELS (dpa-AFX) - German luxury carmaker Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) announced on Tuesday that it has revised down its full-year 2026 outlook, due to weaker market conditions in China and higher expected costs.



The company said Mercedes-Benz Cars now expects an adjusted return on sales of 2% to 3%, down from its previous forecast of 3% to 5%.



Mercedes-Benz said group EBIT is now expected to be at the prior-year level, compared with its earlier forecast for a result significantly above the prior-year level.



Mercedes-Benz left unchanged its outlook for Mercedes-Benz Vans, which is expected to deliver an adjusted return on sales of 8% to 10%, and Mercedes-Benz Financial Services, which is forecast to generate an adjusted return on equity of 12% to 14%.



The company also released preliminary third-quarter results, reporting group EBIT of 1.77 billion euros.



Mercedes-Benz Cars reported an adjusted return on sales of 2.5%, while Mercedes-Benz Vans posted 9.4% and Mercedes-Benz Financial Services reported an adjusted return on equity of 13.8%.



The Group said that the full quarterly results and the interim report for the third quarter will be published on October 28, 2026.



Shares of Mercedes-Benz fell 3.48% to 39.93 euros in XETRA trading.



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