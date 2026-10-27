Mehr Gewinn je Aktie, höhere Jahresprognose - doch beim Umsatz verfehlt das US-Zahlungsunternehmen Erwartungen. Zunächst rutschte das Papier ab, inzwischen liegt es im Plus. Aktionäre streiten nun, ob vor allem Rückkäufe von 1,5 Milliarden Dollar das Ergebnis stützen.Bei PayPal kippte die Stimmung nach Vorlage der Quartalszahlen binnen gut einer Stunde gleich zweimal. Zunächst rutschte die Aktie um gut 4 Prozent auf 46,78 Euro ab, inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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