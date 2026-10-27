Mainz (ots) -Wissen live vermitteln: Erneut sind ARD, ZDF und Deutschlandfunk als Medienpartner des SILBERSALZ Science & Media Festival vertreten - mit einem umfassenden Programm aus Talks, Workshops, Filmvorführungen, einer Kinder-Wissensshow und Meet & Greets, mit denen die Sender gesellschaftlich relevante Fragen für das Publikum vor Ort aufgreifen. Vom 28. Oktober bis 1. November 2026 wird Halle (Saale) zum Treffpunkt für alle, die Wissenschaft entdecken, erleben und diskutieren möchten - unter dem Motto "Ich, verbesserlich?"."Als eines der größten deutschen Wissenschafts- und Medienfestival bietet uns das SILBERSALZ Festival erneut die besondere Gelegenheit, mit unseren Angeboten ein junges Publikum zu erreichen. Auf diesen Dialog zu aktuellen Themen aus Gesundheit, Wissenschaft und Gesellschaft freuen wir uns sehr", sagt Prof. Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft.Zum Auftakt beim ZDF: Von Extrembränden bis ME/CFSAm Donnerstag, 29. Oktober 2026, 16.00 Uhr, geht es zum Auftakt seitens ZDF im Festsaal der Leopoldina mit Özden Terli und Julia Kaulbars um die Frage "Extrembrände - das neue Normal?". Die Moderation übernimmt Gregor Steinbrenner. Im Anschluss präsentiert Hannah Emde 16.30 Uhr "Terra X: Faszination Erde - Rettung für die Tiere" mit Filmvorführung und anschließender Diskussion im Urania70.Im Workshop "Vom Ereignis zur Sendung" gibt Christina von Ungern-Sternberg am 30. Oktober von 14.00 bis 15.30 Uhr in der Leopoldina Einblicke in die tägliche Nachrichtenauswahl und zeigt, wie Themen für die 19-Uhr-Nachrichten, Instagram und YouTube gewichtet und aufbereitet werden.Betroffene, Angehörige, Forschende und Politik sprechen über ME/CFS: Am Freitag, 30. Oktober, 16.30 Uhr, steht "Endlich gesehen? Hoffnung für ME/CFS-Betroffene" mit Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen, Prof. Dr. Norbert Suttorp und Johanna Müller auf dem Programm im Festsaal der Leopoldina. Moderiert wird die Veranstaltung von Eric Mayer. Die Session wird im ZDF-Streaming sowie auf den YouTube- und Instagram-Kanälen von "37 Grad" und "TRU DOKU" zu sehen sein.Ab 19.30 Uhr diskutiert Medienwissenschaftler Martin Andree im Festsaal der Leopoldina bei "Hurra - wir hacken die Tech-Konzerne" über die Macht der Digitalkonzerne, demokratische Risiken und Strategien für die Zukunft. Moderiert von Gregor Steinbrenner.Gesundheit und Wissen zum MitmachenAuf der Festival Stage im Dom lädt Eric Mayer am Samstag, 31. Oktober, um 13.00 Uhr beim "PUR+ Live Lab" Kinder und Familien zu Experimenten, Filmclips und Mitmachaktionen mit anschließendem Meet & Greet ein.Im Festsaal der Leopoldina sprechen Dr. Yael Adler und Dr. Mark Benecke ab 13.30 Uhr über Tattoos, gesundheitliche Risiken, Körperkunst und Identität.Und im Urania70 diskutiert Jasmina Neudecker ab 16.00 Uhr nach der Dokumentation "Anti-Krebs-Hacks - dein Lebensstil zählt" mit Gästen aus Politik und Medizin über Risiken von Vapes und den Schutz junger Menschen.Pop-Up-Kino am ZDF-StandNeben dem ZDF-Programm beim Festival bietet das "Pop-Up-Kino" am ZDF-Stand im Festivalzentrum in der Großen Ulrichstraße 13-15 aktuelle Produktionen zu Gesundheit, Wissenschaft und Gesellschaft. Filmvorführungen, Ausschnitte und Gespräche mit ZDF-Gesichtern und Fachleuten laden dazu ein, Themen gemeinsam zu vertiefen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ergänzt wird das Pop-Up-Kinoprogramm durch Beiträge weiterer öffentlich-rechtlicher Angebote."PUR+ Live Lab" zum AbschlussAm 1. November, ab 11.00 Uhr, präsentiert Eric Mayer auf der Festival Stage im Dom zum Abschluss der ZDF-Präsenz auf dem SILBERSALZ-Festival noch einmal das "PUR+ Live Lab - Die große Kinder-Wissensshow" mit Experimenten, Filmclips, Mitmachaktionen und anschließendem Meet & Greet.ZDF-Produktionen für SILBERSALZ-Preise nominiert"Kunz und die Welt" ist in der Kategorie "Best Factual Series" nominiert, "danistechtalk, Terra X TikTok" in der Kategorie "Short and Crisp".Gemeinsame Präsenz im FestivalzentrumZu Dialog und Austausch laden ARD, ZDF und Deutschlandfunk im Festivalzentrum im ehemaligen XENOS-Gebäude ein. Die ARD ist dort mit ihrer Wissensmarke Quarks präsent, das ZDF mit Terra X und Deutschlandfunk mit seinem Infoangebot Deutschlandfunk Nova. Vom KiKA wird Bernd das Brot vorbeischauen, Die Maus kommt mit Nina Heuser vom Maus-Radio, und natürlich sind auch Mainzelmännchen dabei.Das neunte SILBERSALZ Science & Media Festival steht dieses Jahr unter dem Motto "Ich, verbesserlich?" und widmet sich der Gesundheit in ihren vielfältigen Facetten. Es ist eines der größten kostenfreien Wissenschafts- und Medienfestivals mit über 45.000 Besucherinnen und Besuchern. Ausstellungen, Filme, Talks und Events finden an zahlreichen Orten in der Hallenser Innenstadt statt.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere Informationen- Das ZDF und das Gesamtprogramm auf dem SILBERSALZ Festival 2026 (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/vor-ort/silbersalz-festival-2026-100.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6378993