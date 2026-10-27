Kathodenmaterialien sind insbesondere bei Lithium-Ionen-Batterien die teuerste und umweltkritischste Komponente der Batteriezellen. Mit einer neuen Pilotanlage in Ulm will das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) nun helfen, neuentwickelte vorteilhafte Materialien in die industrielle Zellproduktion zu überführen. Sie soll Materialien vom Labormaßstab auf Chargen von bis zu 100 Kilogramm skalieren. Die Pilotlinie namens "Powder-Up!" steht der Industrie und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen für Kooperationsprojekte zur Verfügung. Die Forscher wollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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