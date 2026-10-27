Neu-Isenburg (ots) -- Fairpreis-Anbieter eprimo startet faire Aktionswoche mit attraktivem Gewinnspiel- Ab dem 27. Oktober 2026 erhält jeder zehnte erfolgreiche Tarifabschluss 300 Frei-kWh Ökostrom oder 2.000 Frei-kWh Erdgas geschenktWer ab dem 27. Oktober 2026 erfolgreich einen Ökostrom- oder Erdgasvertrag auf eprimo.de abschließt, hat darüber hinaus gute Chancen auf einen attraktiven Gewinn. Bei der Energiewoche von Fairpreis-Anbieter eprimo gewinnt jeder zehnte erfolgreiche Abschluss entweder 300 Frei-kWh für Strom oder 2.000 Frei-kWh für Gas - das reicht in den meisten deutschen Haushalten durchschnittlich für einen ganzen Monat. Das bedeutet: Rund ein Zwölftel der Jahresrechnung gibt es als Gutschrift wieder zurück.Wer bereits Ökostrom oder Gas von eprimo bezieht, kann jedoch trotzdem mitmachen, denn jeder zusätzliche Neuvertrag wird berücksichtigt. Alle im Aktionszeitraum und auf der eprimo Website abgeschlossenen Tarife kommen in den Lostopf. Voraussetzung für den Erhalt des Gewinns ist, dass Kunden 12 Monate in Belieferung bleiben, sonst verfällt der Anspruch auf die Frei-kWh in der Jahresrechnung. Der Vertragsabschluss birgt aber mit oder ohne Gewinn einen weiteren Vorteil: Alle Neukunden bekommen automatisch mit dem Abschluss des Vertrags auf der Unternehmenswebsite das eprimo Fairpreis-Versprechen. Damit erhalten Kunden vor dem Ende der Vertragslaufzeit ein Folgeangebot auf dem jeweiligen Neukunden-Preisniveau.Die Energiewoche endet am 1. November 2026. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen stehen auf eprimo.de/energiewoche.Pressekontakt:Roman ZurholdTel.: 0 69 / 69 76 70-353presse@eprimo.deOriginal-Content von: eprimo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100575/6379010