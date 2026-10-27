Im Investorenprozess werden Käufer für das Solarpark-Portfolio, die Projekt-Pipeline und die Anteile an den nicht insolventen Tochtergesellschaften des insolventen Photovoltaik-Unternehmens Enerparc gesucht. Nun werden Bieter für die Due-Diligence-Prüfung ausgewählt. Enerparc, Entwickler und Betreiber von Solarparks, sucht nach der Insolvenz im September nun Investoren. Im Rahmen des Investorenprozesses gingen mehr als zehn nicht bindende Angebote ein. Einige wenige Bieter kommen nun in die zweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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