Mit den Neuzugängen ist das Führungsteam von TrueCommerce komplett. Gleichzeitig treibt das Unternehmen intelligente, vernetzte Lieferkettenprozesse voran

MÜNCHEN und PITTSBURGH, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die Vernetzung und Integration von Lieferketten und Handelspartnern sowie für den Omnichannel-Handel, gab heute die Ernennung von John Schilsky zum Chief Financial Officer und von Jonathan Bedford zum Managing Director EMEA bekannt. Mit den Neuzugängen rundet TrueCommerce ein Jahr ab, das von der Erweiterung des Führungsteams, Investitionen in das Produktportfolio und der Umsetzung von KI-Initiativen geprägt war. Das Unternehmen baut dabei auf dem bewährten Dokumentenaustausch auf, um intelligentere und automatisierte Lieferkettenprozesse zu ermöglichen.

TrueCommerce wickelt über sein globales Lieferkettennetzwerk jährlich 600 Millionen Transaktionen ab und verbindet Unternehmen mit Handelspartnern in mehr als 40 Ländern. Die neuen Führungskräfte verstärken das Team, das die Produktvision des Unternehmens vorantreibt: einen zunehmend intelligenten und automatisierten B2B-Handel, basierend auf einem Netzwerk, dem Kunden bereits vertrauen und das von kundenseitig definierten Kontrollmechanismen gesteuert wird.

TrueCommerce trägt heute schon dazu bei, dass geschäftskritische Transaktionen dank zuverlässiger Vernetzung, Transaktionsvalidierung, Bestätigungen und Prüfpfaden reibungslos ablaufen. Auf dieser Grundlage erweitert das Unternehmen die bestehenden Abläufe seiner Kunden um Intelligenz, Transparenz und Automatisierung und treibt zugleich die Orchestrierung über sein gesamtes Lösungsportfolio hinweg weiter voran. Damit werden Kunden in die Lage versetzt, Unternehmen, Systeme und Informationen miteinander zu vernetzen, manuelle Arbeitsschritte zu automatisieren und Lieferkettenabläufe über Systeme und Handelspartner hinweg zu koordinieren. Der Erfolg schlägt sich in Ergebnissen wie weniger kostspielige Ausnahmefälle, gesicherte Umsätze und einer verbesserten Leistung nieder.

"Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass unser Netzwerk ihren Geschäftsbetrieb am Laufen hält - und daran wird sich nichts ändern", so Bill Glass, CEO von TrueCommerce. "Neu ist, wieviel mehr das Netzwerk künftig leisten kann. Wir ergänzen unsere bewährten Lösungen für Vernetzung um Intelligenz und Automatisierung. So können Kunden Probleme erkennen, bevor sie hohe Kosten verursachen, und müssen weniger Zeit für die Bearbeitung von Ausnahmefällen aufwenden. John und Jonathan stoßen genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns, um dieses Bestreben mit finanzieller Disziplin und starker regionaler Führung weiter auszubauen."

John Schilsky, CFO

John Schilsky wird die globale Finanzorganisation von TrueCommerce leiten und untersteht CEO Glass. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Chief Financial Officer bei Technologieunternehmen und hat diese dabei unterstützt, mit operativer Disziplin zu skalieren. Zuvor war er als Chief Financial Officer bei Critical Start tätig, einem Anbieter für Managed Detection and Response im Bereich Cybersicherheit.

"TrueCommerce bietet alles, was man von einem Wachstumsunternehmen erwartet: ein etabliertes Netzwerk, auf das sich Kunden täglich verlassen, und einen klaren Plan, auf dieser Grundlage zusätzlichen Mehrwert zu schaffen", so John Schilsky, CFO von TrueCommerce. "Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn damit verbracht, Private-Equity-finanzierten Technologieunternehmen zu nachhaltigem Wachstum mit operativer Disziplin zu verhelfen. Ich freue mich darauf, TrueCommerce dabei zu unterstützen, weiter in seine Plattform und die Entwicklung seiner Produkte zu investieren."

Jonathan Bedford, Managing Director EMEA

Jonathan Bedford wird das Europageschäft von TrueCommerce leiten. Dazu gehören der Vertrieb, der Bereich Customer Success und die Beziehungen zu Partnern im Vereinigten Königreich, in den nordischen Ländern sowie den weiteren europäischen Märkten des Unternehmens. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen B2B-Software und kaufmännische Leitung, darunter mehr als ein Jahrzehnt im Markt für B2B-Integration und EDI. Zuvor war er als Chief Operating Officer bei ClearCourse tätig.

"Ich habe einen großen Teil meiner beruflichen Laufbahn im Bereich B2B-Integration verbracht und miterlebt, wie sehr europäische Unternehmen auf ein zuverlässiges Lieferkettennetzwerk angewiesen sind, um erfolgreich Geschäfte zu tätigen. Lieferanten sehen sich hier strengeren Anforderungen der Händler, einer höheren grenzüberschreitenden Komplexität und weniger Spielraum für Fehler gegenübergestellt", so Jonathan Bedford, Managing Director EMEA bei TrueCommerce. "TrueCommerce verbindet ein bewährtes globales Netzwerk mit lokaler Expertise und einem klaren Plan, dieses Netzwerk noch intelligenter zu machen. Ich freue mich darauf, Kunden in der gesamten Region dabei zu unterstützen, damit bessere Ergebnisse zu erzielen und Prozesse autonom abzuwickeln."

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Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei, ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, eine optimierte Auftragsabwicklung und vereinfachte Abläufe zu realisieren. Unsere E-Invoicing-Lösung ermöglicht es Unternehmen, die in Europa und weltweit tätig sind, beim Versand elektronischer Rechnungen die geltenden lokalen Vorschriften einzuhalten. Mit über 30 Jahren Erfahrung und bewährten Partnerschaften unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Potenzial in der Lieferkette bereits heute auszuschöpfen und bereitet sie gleichzeitig mit unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die Zukunft vor. Deshalb vertrauen uns Tausende von Unternehmen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu den globalen Fortune 100 - aus den unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.truecommerce.com.

TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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