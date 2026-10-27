Die Enerparc AG befindet sich seit Anfang September in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Betroffen davon sind auch ihre Schwestergesellschaften Pvwerk und Sonnen Tiefbau, die für die Umsetzung der Erneuerbare-Projekte verantwortlich sind, nicht jedoch die Vermarktungstochter Sunnic Lighthouse sowie Enerparc Service. Das Unternehmen und der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus, Partner in der Wirtschaftskanzlei BRL, melden nun, dass bislang mehr als zehn nicht bindende Angebote für die Enerparc AG abgegeben worden sind. Einige wenige Bieter sind beziehungsweise werden für die zweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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