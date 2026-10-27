DJ Kapitalanforderungen an Commerzbank für 2027 reduziert

DOW JONES--Die Commerzbank muss weniger Kapital vorhalten. Wie die Bank mitteilte, hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) die zusätzliche Eigenmittelanforderung um 5 Basispunkte auf 2,10 Prozent des Grundkapitals gesenkt.

Die harte Kernkapitalanforderung an die Commerzbank auf Konzernebene liegt unter Berücksichtigung der Anforderungen des SREP-Beschlusses zum 30. Juni 2026 pro forma bei 10,26 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Sie wird damit um 0,03 Punkte reduziert. Per Ende Juni lag die harte Kernkapitalquote der Bank bei 14,4 Prozent.

"Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, spiegelt die anhaltende Stärke und Stabilität unseres Geschäftsmodells wider", sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp. "Unser profitabler Wachstumskurs und unser diszipliniertes Risikomanagement zahlen sich nachhaltig aus."

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.