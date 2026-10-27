Stuttgart (ots) -Die ehemalige SWR Fernsehjournalistin und -moderatorin ist tot. Sie verstarb am 24. Oktober 2026 in Friolzheim im Enzkreis.Stuttgart. Die ehemalige SWR Fernsehjournalistin und -moderatorin Jacqueline Stuhler ist im Alter von 70 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Das bestätigte ihr Ehemann. Bekannt war sie einem bundesweiten Publikum besonders durch die vom SWR produzierte Ratgebersendung "ARD Buffet", aber auch durch zahlreiche Politik- und Jugendsendungen.SWR Intendant Kai Gniffke:"Jacqueline Stuhler war eines der prägenden Gesichter des SWR. Sie hat genau hingehört, die Menschen ernst genommen und auch komplexe Themen verständlich gemacht. Mit ihr verlieren wir eine kluge Journalistin und zugewandte Moderatorin."Vita Jacqueline Stuhler:Jacqueline Stuhler wurde am 23. April 1956 in Lindau geboren und wuchs am Bodensee auf. Nach ihrem Volontariat bei der Nürnberger Zeitung und dem Studium der Theaterwissenschaft in Erlangen arbeitete sie ab 1980 als Reporterin beim Bayerischen Rundfunk und moderierte dort gern gesehene Jugendsendungen wie "Zündfunk" oder "Live aus dem Alabama". Auch für den WDR war sie aktiv. Die Sendung für Kinder "Links und rechts vom Äquator" war in der ARD zu sehen. Ab 1990 leitete Jacqueline Stuhler die Redaktion Innenpolitik des damaligen Süddeutschen Rundfunks (SDR) und verantwortete die Sendung "Pro und Contra" und das "Schlaglicht" im Dritten. Diese Sendung mit dem Thema der Woche präsentierte sie neben den aktuellen Nachrichten. 1998 wurde sie ins Gründungsteam des "ARD Buffet" gerufen und war in der Folge elf Jahre lang das Gesicht dieser beliebten Ratgebersendung im Ersten.Zwischen 2000 und 2008 interviewte sie im "SWR Wortwechsel" prominente Persönlichkeiten und prägte das landespolitische Magazin "Ländersache" im SWR Fernsehen für Baden-Württemberg. Von 2009 bis 2011 moderierte sie die Gesprächsreihe "Leben! Was Menschen bewegt" auf Einsplus, dem ehemaligen Digitalkanal der ARD.Jacqueline Stuhler wurde 1982 mit dem Ernst-Schneider-Preis für Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet, 2001 erhielt sie den Hans-Bausch-Mediapreis, den Wissenschaftspreis für gesellschaftliche Verantwortung in digitalen Öffentlichkeiten.In Erinnerung an Jacqueline StuhlerAuch die Nachrichten "SWR Aktuell Baden-Württemberg" erinnern heute in ihrer Hauptausgabe um 19:30 Uhr an Jacqueline Stuhler.Info auch hier: http://swr.li/jacqueline-stuhler-verstorbenNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 / 929-32755, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6379069