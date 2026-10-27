ROUNDUP/China-Schwäche: Mercedes kappt Gewinnprognose - Aktie verliert

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz stutzt wegen der Krise in China und hoher Kosten seine Gewinnpläne für das laufende Jahr. Neben einem zunehmend herausfordernden Umfeld in China erwarte der Konzern auch höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material, wie das Dax -Unternehmen überraschend am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Die Aktie verlor in einer ersten Reaktion vier Prozent.

ROUNDUP 2: Beiersdorf kämpft mit Nivea und Tesa - Aktie gibt deutlich nach

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im dritten Quartal eine schwächere Nachfrage nach seinen Nivea- und Tesa-Produkten zu spüren bekommen. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - ging der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro zurück, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Nominal legten die Erlöse leicht um 0,4 Prozent zu. Die erst im Sommer gesenkten Jahresziele bestätigte der Hamburger Konzern.

ROUNDUP: Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion - Senkt Prognose

GARCHING - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec stellt seine Produktion in Garching bei München ein. Der Konzern konzentriert sich fortan auf seine beiden größten Fertigungsstandorte in Zhubei (Taiwan) und Sternenfels (Baden-Württemberg), wohin die Produktionsaktivitäten verlagert werden sollen. Das soll die Effizienz steigern, während die Nachfrage gleichzeitig hoch bleibt und das Orderbuch im dritten Quartal einen Höchststand erreichte. Betroffen seien von den Strukturanpassungen etwa 70 Mitarbeiter, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte. In diesem Zusammenhang erwartet Suss Einmalkosten von 6,2 Millionen Euro, von denen der überwiegende Teil noch im laufenden Geschäftsjahr anfallen dürfte.

ROUNDUP: Porsche schneidet im schwierigen Umfeld robust ab - Aktie etwas erholt

STUTTGART - Der Sportwagen- und SUV-Bauer Porsche AG hat angesichts gesunkener Verkäufe im dritten Quartal noch etwas weniger Geschäft verbucht als erwartet. Dabei half allerdings, dass Porsche den Anteil teurerer Autos steigerte. Das federte den deutlichen Rückgang der Auslieferungen etwas ab. Der Umsatz ging zurück, bei den Ergebniskennzahlen gab es wieder schwarze Zahlen, nachdem Porsche ein Jahr zuvor wegen Sonderkosten Verluste geschrieben hatte. Für den strategischen Schwenk hin zu einer wieder stärkeren Entwicklung von Verbrennerantrieben verbuchte Porsche im Quartal weitere rund 300 Millionen Euro. An der Börse begrüßten Anleger vor allem den unerwartet starken Zufluss freier Mittel, die im MDax notierte Aktie legte zu.

ROUNDUP: HSBC enttäuscht trotz starkem Gewinnanstieg und weiterem Aktienrückkauf

LONDON/HONGKONG - Die britische Großbank HSBC hat im dritten Quartal vor allem dank hoher Einmaleffekte deutlich mehr verdient. Die auf Asien fokussierte Bank kündigte am Dienstag zudem ein weitere Aktienrückkäufe an. Die Jahresziele bestätigte das Management. Am Finanzmarkt wurden die Zahlen und Nachrichten jedoch mit großer Enttäuschung aufgenommen. Analysten hatten sich noch bessere Ergebnisse erhofft - und einige von ihnen fürchten nun, dass die von der Bank selbst gesteckten Ziele zu hoch sein könnten.

ROUNDUP: Novartis hebt nach dem dritten Quartal die Gewinnprognose an

BASEL - Bei Novartis hat der negative Einfluss von Nachahmer-Präparaten im dritten Quartal weiter nachgelassen. Zugleich profitierte der Schweizer Pharmakonzern von Produktivitätsverbesserungen und verdiente dadurch - auf bereinigter Basis - mehr als gedacht. Konzernchef Vasant Narasimhan blickt deshalb nun optimistischer auf die Gewinnentwicklung in diesem Jahr als bisher. Getrübt wurde der Quartalsbericht zwar ein wenig durch hohe Wertminderungen, der Aktienkurs legte dennoch um rund 3 Prozent zu.

ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom kappt Umsatzprognose für 2026 - Aktie im Minus

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom hat wegen der anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Umsatzprognose für 2026 gesenkt. Der Umsatz dürfte nun bei 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro herauskommen, teilte der SDax-Konzern am Montagabend in München mit. Zuvor war eine Spanne von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro im Plan gestanden. Im Vorjahr hatte Cancom 1,71 Milliarden Euro Umsatz ausgewiesen. Der Kurs der Aktie gab am Dienstag nach Handelsstart nach.

ROUNDUP: Hypoport steigert Gewinn - Aktie legt zu



BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal dank der Immobilienplattform-Geschäfte mehr verdient als vor einem Jahr. Bei den Geschäften rund um Finanzierungsplattformen ging der operative Gewinn hingegen zurück, und die Versicherungssparte schrieb erneut operativ Verlust, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens von Montagabend hervorgeht. An der Börse kamen die Neuigkeiten in Summe gut an.

ROUNDUP/Zero Sugar gefragt: Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose

ATLANTA - Coca-Cola hebt nach einem überraschend starken Quartal erneut seine Jahresziele. Im dritten Jahresviertel hatte der US-Getränkekonzern von einem unerwartet deutlich gestiegenen Absatz seiner Softdrinks und leicht angezogenen Preisen profitiert. Ausgerechnet im Heimatmarkt enttäuschte die Entwicklung jedoch. Die Aktie gab im frühen Handel leicht nach.

Boeing fliegt weiteren Verlust ein - Barmittelzufluss wächst

ARLINGTON - Der Flugzeughersteller Boeing hat in seiner Dauerkrise ein weiteres Verlustquartal verbucht. Trotz eines Umsatzanstiegs stand in den Monaten Juli bis September unter dem Strich ein Fehlbetrag von 116 Millionen US-Dollar (knapp 104 Mio Euro), wie der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Arlington mitteilte. Damit war der Verlust deutlich kleiner als die 5,3 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr. Zudem verbesserte sich der bereinigte Barmittelzufluss stärker als von Analysten erwartet. Die Boeing-Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel leicht positiv auf die Neuigkeiten.

ROUNDUP: DHL-Konkurrent UPS hebt Jahresziele an - Aktie im Plus

ATLANTA - Kurz vor Beginn des lukrativen Feiertagsgeschäft schraubt der Paketdienstleister UPS seine Jahresprognosen weiter nach oben. Dank der operativen Verbesserungen "starten wir aus einer Position der Stärke in die Versandhochsaison", sagte UPS-Chefin Carol Tomé laut Mitteilung von Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Atlanta. Dabei übertrifft der DHL-Konkurrent mit den neuen Zielen die Markterwartungen. Auch im abgelaufenen Jahresviertel schnitt der Konzern besser ab, als von Analysten geschätzt und das trotz etwa höherer Treibstoffkosten wegen des Iran-Kriegs. Die Neuigkeiten kamen an der Börse gut an.

Farbenproduzent Sherwin-Williams engt Gewinnziel ein - Aktie im Minus

CLEVELAND - Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat auch im dritten Quartal einem schwächeren Marktumfeld getrotzt. Umsatz und operatives Ergebnis legten zu. Für das Gesamtjahr engte der Konzern bei Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag die Spanne für das Gewinnziel ein. Die im Dow Jones Industrial notierte Aktie gab im vorbörslichen US-Handel deutlich nach.

Lieferprobleme in den USA bei Reinigungsmarke: Reckitt senkt Umsatzprognose

LONDON - Der britische Konsumgüterhersteller Reckitt hat seine Wachstumserwartungen für das laufende Jahr gesenkt. Grund sind vor allem Lieferengpässe bei Reinigungsmitteln in den USA und ein Rückschlag bei seinen Vitamin-Produkten in China, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. An der Londoner Börse rutschte die Aktie nach den Nachrichten deutlich ab, zuletzt um fast sechs Prozent.



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