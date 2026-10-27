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Markus Weingran
27.10.2026 15:27 Uhr
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Chancen in Brasilien: Meta: Nvidia zieht mit | Mercedes: Trauerspiel | Thyssen: Infos zur Abspaltung

Das Anthropic seinen Börsengang im November durchzieht, hat die Stimmung der Anleger wieder etwas aufgehellt. Zwar sorgt Metas riesige Kapitalerhöhung für Unruhe, unterm Strich hellt sich die Stimmung aber wieder auf.Brasilien: Börsen-Crash! Jetzt locken historische Einstiegschancen Der Aktienmarkt am Zuckerhut erlebt einen dramatischen Ausverkauf. Nach der überraschenden Wiederwahl von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva stürzte der Leitindex Bovespa am Montag um 13,9 Prozent ab. Es war der schlimmste Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der Handel musste zwischenzeitlich sogar ausgesetzt werden. Auch die Landeswährung geriet massiv unter Druck. Der brasilianische Real verlor mehr als …

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© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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