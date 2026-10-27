Chancen in Brasilien: Meta: Nvidia zieht mit | Mercedes: Trauerspiel | Thyssen: Infos zur Abspaltung

Das Anthropic seinen Börsengang im November durchzieht, hat die Stimmung der Anleger wieder etwas aufgehellt. Zwar sorgt Metas riesige Kapitalerhöhung für Unruhe, unterm Strich hellt sich die Stimmung aber wieder auf.Brasilien: Börsen-Crash! Jetzt locken historische Einstiegschancen Der Aktienmarkt am Zuckerhut erlebt einen dramatischen Ausverkauf. Nach der überraschenden Wiederwahl von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva stürzte der Leitindex Bovespa am Montag um 13,9 Prozent ab. Es war der schlimmste Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der Handel musste zwischenzeitlich sogar ausgesetzt werden. Auch die Landeswährung geriet massiv unter Druck. Der brasilianische Real verlor mehr als …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran