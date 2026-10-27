Avanzanite Bioscience B.V., ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab heute die Erweiterung seiner Präsenz im Vereinigten Königreich (UK) sowie die Ernennung von Sarah O'Connell zur Managerin für das Land bekannt. Dieser Schritt zeigt das langfristige Interesse des Unternehmens an dieser Region und ermöglicht betroffenen Patienten den Zugang zu innovativen Medikamenten für seltene Krankheiten.

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Sarah O'Connell, Country Manager, UK Avanzanite Bioscience

"Großbritannien ist für unser Ziel, Avanzanite zu einem führenden europäischen Unternehmen im Bereich seltener Krankheiten auszubauen, von entscheidender Bedeutung. Wir fühlen uns diesem Markt tief und nachhaltig verbunden, und ohne Großbritannien ist eine europaweite Präsenz nicht möglich", sagte Adam Plich, Mitgründer und CEO von Avanzanite Bioscience. "In einer Zeit, in der Teile der Life-Sciences-Branche ihre Investitionen und ihre Präsenz im Vereinigten Königreich überprüfen, haben wir uns dafür entschieden, uns langfristig zu engagieren und aufzubauen. Mit Sarahs umfassender Erfahrung in den Bereichen seltene Krankheiten, Markteintritt und Unternehmensführung stärken wir die lokale Präsenz und können sicherstellen, dass kein Patient mit Bedarf zurückgelassen wird."

Sarahs Karriere in der Pharmabranche erstreckt sich über mehr als 25 Jahre und umfasst leitende strategische Positionen bei Amicus Therapeutics und Chiesi. Bei Amicus leitete sie ein kleines, agiles Team, das bereits acht Monate nach dem Markteintritt die Führung innerhalb der entsprechenden Patientengruppe erreichte.

"Wissenschaftliche Innovation ist nur der Anfang, das Ziel ist der Nutzen für die Patienten", sagte Sarah O'Connell, UK Country Manager bei Avanzanite Bioscience. "Großbritannien vereint herausragende wissenschaftliche Kompetenz mit einem Gesundheitssystem, das in der Lage ist, Innovationen umfangreich umzusetzen. Um dieses Potenzial jedoch in einen Nutzen für die Patienten umzuwandeln, sind Partnerschaften, innovative Ideen und eine disziplinierte Umsetzung auf Champions-League-Niveau erforderlich. Ich freue mich darauf, eine agile Organisation in Großbritannien aufzubauen. Dabei werde ich eng mit dem NHS, Ärzten und Patientengemeinschaften zusammenarbeiten, um dazu beizutragen, dass innovative Medikamente für seltene Krankheiten die Menschen erreichen, die sie benötigen."

Die Expansion in Großbritannien baut auf dem bestehenden Team von Avanzanite auf, das aus 13 in Großbritannien ansässigen Mitarbeitern besteht, darunter drei Führungskräfte. Dies ist der jüngste Schritt in der rasanten Entwicklung einer integrierten paneuropäischen Plattform, die die Komplexität Europas in geschäftliche Chancen umwandeln soll. Mit der Ernennung von Sarah umfasst das "Champions-League"-Team von Avanzanite nun mehr als 100 Mitarbeiter, die in 32 Ländern tätig sind, darunter im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Gemeinsam unterstützen diese engagierten Länderteams mit ihren Kompetenzen die Partner von Avanzanite dabei, geeignete Patienten zu erreichen auch in Ländern mit schwierigen Zugangsbedingungen sowie in kleineren und unterversorgten Märkten.

Über Avanzanite Bioscience

Avanzanite ist ein Pharmaunternehmen der nächsten Generation, das darauf ausgerichtet ist, das volle Potenzial von Arzneimitteln für seltene Krankheiten in ganz Europa auszuschöpfen. Es wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Avanzanite lebt die Überzeugung, dass wissenschaftliche Innovationen nur dann einen positiven Einfluss auf Patienten haben, wenn die Arzneimittel diejenigen erreichen, die davon profitieren können. Durch Partnerschaften übertragen Biopharma-Unternehmen Avanzanite die Verantwortung für die Vermarktung ihrer Arzneimittel in Europa. Das Unternehmen verfügt über paneuropäisches Fachwissen, verfolgt eine mutige Vermarktungs- und Zugangsstrategie und ist stark in der Umsetzung. So wird die Komplexität Europas in Chancen umgewandelt, um sicherzustellen, dass kein Patient zurückgelassen wird, und nachhaltigen langfristigen Wert für seine Partner zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avanzanite.com.

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