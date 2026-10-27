DJ PTA-Adhoc: VAS AG: Veröffentlichung des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2025; Aktualisierung Unternehmenskalender 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

VAS AG: Veröffentlichung des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2025; Aktualisierung Unternehmenskalender 2026

Wals-Siezenheim (pta000/27.10.2026/15:05 UTC+1)

Die VAS AG gibt bekannt, dass der Prüfbericht zum Jahresabschluss 31.12.2025 unter der Domain www.vas.co.at veröffentlicht wurde und im Bereich Berichte & Veröffentlichungen zu finden ist.

Der Unternehmenskalender 2026 wurde aktualisiert.

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DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

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Aussender: VAS AG Lagerhausstraße 6 5071 Wals-Siezenheim Österreich Ansprechpartner: Lukas Thurner Tel.: +43 5 0435-0 E-Mail: lukas.thurner@vas.co.at Website: www.vas.co.at ISIN(s): AT0VASGROUP3 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

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October 27, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)