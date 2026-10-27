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Dow Jones News
27.10.2026 15:39 Uhr
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PTA-Adhoc: VAS AG: Veröffentlichung des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2025; Aktualisierung Unternehmenskalender 2026

DJ PTA-Adhoc: VAS AG: Veröffentlichung des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2025; Aktualisierung Unternehmenskalender 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

VAS AG: Veröffentlichung des Prüfberichts zum Jahresabschluss 2025; Aktualisierung Unternehmenskalender 2026

Wals-Siezenheim (pta000/27.10.2026/15:05 UTC+1)

Die VAS AG gibt bekannt, dass der Prüfbericht zum Jahresabschluss 31.12.2025 unter der Domain www.vas.co.at veröffentlicht wurde und im Bereich Berichte & Veröffentlichungen zu finden ist.

Der Unternehmenskalender 2026 wurde aktualisiert.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der VAS AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      VAS AG 
           Lagerhausstraße 6 
           5071 Wals-Siezenheim 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Lukas Thurner 
Tel.:         +43 5 0435-0 
E-Mail:        lukas.thurner@vas.co.at 
Website:       www.vas.co.at 
ISIN(s):       AT0VASGROUP3 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793109900787 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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