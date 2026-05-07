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Dow Jones News
07.05.2026 09:51 Uhr
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PTA-Adhoc: VAS AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 inkl. Prüfbericht

DJ PTA-Adhoc: VAS AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 inkl. Prüfbericht

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

VAS AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 inkl. Prüfbericht

Wals-Siezenheim (pta000/07.05.2026/09:20 UTC+2)

Die VAS AG teilt hiermit mit, dass der Veröffentlichungstermin des Jahresabschlusses 2025 inklusive des Prüfberichts vorrausichtlich nicht eingehalten werden kann. Darauf wurde das Unternehmen vom beauftragten Wirtschaftsprüfer hingewiesen. Die genauen Gründe sind noch nicht bekannt, es ist aber naheliegend, dass dies aus der Umstellung der Buchhaltung, der gesamten VAS-Gruppe, zu einem neuen externen Dienstleister und den entsprechenden Mehraufwänden resultiert.

Das neue Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt und wird so bald als möglich fixiert.

Infolgedessen ist auch eine Anpassung des Unternehmenskalenders erforderlich. Eine aktualisierte Version des Unternehmenskalenders ist im IR-Bereich der VAS AG einsehbar sobald die neuen Termine fixiert werden konnten.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der VAS AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      VAS AG 
           Lagerhausstraße 6 
           5071 Wals-Siezenheim 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Lukas Thurner 
Tel.:         +43 5 0435-0 
E-Mail:        lukas.thurner@vas.co.at 
Website:       www.vas.co.at 
ISIN(s):       AT0VASGROUP3 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778138400837 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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