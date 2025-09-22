Anzeige
WKN: A3D3CD | ISIN: AT0VASGROUP3 | Ticker-Symbol:
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VAS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VAS AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
22.09.2025 16:51 Uhr
198 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: VAS AG: Information zum Cyberangriff vom 14.09.2025

DJ PTA-Adhoc: VAS AG: Information zum Cyberangriff vom 14.09.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

VAS AG: Information zum Cyberangriff vom 14.09.2025

Wals-Siezenheim (pta000/22.09.2025/16:20 UTC+2)

Die VAS AG wurde am 14.09.2025 Ziel einer Cyberattacke auf ihr IT-System, wodurch der tägliche Ablauf der Gesellschaft gestört wurde. Aus Sicherheitsgründen wurden sämtliche Geräte vom Internet getrennt.

Am Montag, dem 22.09.2025 kann bestätigt werden, dass die Systeme der VAS AG und alle Daten wiederhergestellt wurden. Ein Schaden für die VAS AG ist mit heutigem Informationsstand nicht entstanden.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der VAS AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      VAS AG 
           Lagerhausstraße 6 
           5071 Wals-Siezenheim 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Lukas Thurner 
Tel.:         +43 5 0435-0 
E-Mail:        lukas.thurner@vas.co.at 
Website:       www.vas.co.at 
ISIN(s):       AT0VASGROUP3 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758550800024 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 10:20 ET (14:20 GMT)

© 2025 Dow Jones News
