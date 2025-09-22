DJ PTA-Adhoc: VAS AG: Information zum Cyberangriff vom 14.09.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

VAS AG: Information zum Cyberangriff vom 14.09.2025

Wals-Siezenheim (pta000/22.09.2025/16:20 UTC+2)

Die VAS AG wurde am 14.09.2025 Ziel einer Cyberattacke auf ihr IT-System, wodurch der tägliche Ablauf der Gesellschaft gestört wurde. Aus Sicherheitsgründen wurden sämtliche Geräte vom Internet getrennt.

Am Montag, dem 22.09.2025 kann bestätigt werden, dass die Systeme der VAS AG und alle Daten wiederhergestellt wurden. Ein Schaden für die VAS AG ist mit heutigem Informationsstand nicht entstanden.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der VAS AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Aussender: VAS AG Lagerhausstraße 6 5071 Wals-Siezenheim Österreich Ansprechpartner: Lukas Thurner Tel.: +43 5 0435-0 E-Mail: lukas.thurner@vas.co.at Website: www.vas.co.at ISIN(s): AT0VASGROUP3 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Direct Market Plus)

